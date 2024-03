TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Kompletní sortiment pro servis tepelných čerpadel, plynových kotlů, fotovoltaiky od společnosti Testo

Kompletní sortiment pro servis tepelných čerpadel, plynových kotlů, fotovoltaiky od společnosti Testo Výhodné sady měřicích přístrojů Testo se slevou 25 % při příležitosti 25. výročí firmy

Česká pobočka společnosti Testo se rozrostla za 25 let své existence z týmu několika pracovníků až do pozice lídra na trhu měřicí techniky, a to nejen ve stavebnictví, ale také v průmyslu, farmacii a potravinářství. Na veletrhu Aquatherm jsme o měřicí technice Testo hovořili s ředitelem české pobočky této firmy, panem Martinem Schlöglem.