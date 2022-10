TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Nová pokojová čidla a ovládací zařízení společnosti Belimo pro zdravé klima v místnostech

Nová pokojová čidla a ovládací zařízení společnosti Belimo pro zdravé klima v místnostech

Nová pokojová čidla a ovládací zařízení společnosti Belimo přesně monitorují kvalitu vzduchu v místnosti a lze je bezproblémově integrovat do stávající technologie správy budov. Získaly ocenění Red Dot Design Award za svůj elegantní design, který se hodí do každé místnosti a lze je individuálně konfigurovat prostřednictvím aplikace, aby zajistily příjemné a zdravé klima v místnosti pro koncové zákazníky.

Aplikace Belimo Assistant umožňuje snadné uvedení do provozu a diagnostiku chyb.

Kvalita a design

V závislosti na typu čidla jsou nová pokojová čidla a ovládací jednotky vybaveny hloubkou v rozmezí 13 až 23 mm. Jelikož jsou tenčí než mnoho jiných dnes dostupných výrobků, jsou diskrétní a nenápadné. V závislosti na konfiguraci měří zařízení teplotu, vlhkost a CO 2 a jsou k dispozici s dotykovým displejem ePaper nebo bez něj.

Správná volba pro každou aplikaci



Vysoký kontrast a technologie ePaper zajišťují vynikající čitelnost. Vysoký kontrast a technologie ePaper zajišťují vynikající čitelnost.

Všechna pokojová čidla a pokojové ovládací jednotky lze snadno a rychle uvést do provozu pomocí aplikace Belimo Assistant. Dokonce i prvek dotykového displeje ePaper lze prostřednictvím aplikace individuálně zobrazit nebo skrýt. Díky technologii NFC (Near Field Communication) je konfigurace možná, i když není pokojová jednotka napájena.

Zobrazení naměřených dat a změna nastavených hodnot může probíhat buď prostřednictvím dotykového displeje ePaper, nebo aplikace pro pokojová čidla bez displeje. Aplikace Display App je vynikající pro místa přístupná veřejnosti, jako jsou prodejny nebo učebny. Pomocí aplikace chráněné heslem mohou měnit nastavené hodnoty pouze oprávněné osoby, například prodejci nebo učitelé. Aplikace může měnit nastavené hodnoty i bez dotyku pokojové řídicí jednotky. Od nástupu celosvětové pandemie se tato funkce stává stále oblíbenější.

Čidla pro čistý vzduch

Přibližně 90 % času trávíme v uzavřených prostorách a denně dýcháme přibližně 12 000 litrů vzduchu. Odvětví vytápění, větrání a klimatizace upozorňuje na to, že čistý a zdravý vzduch v interiéru nevzniká automaticky. Veřejnost se díky pandemii COVID stala mnohem uvědomělejší a tématu kvality vzduchu v budovách se věnuje více pozornosti než kdy dříve. Společnost Belimo provedla průzkum mezi poradenskými inženýry a odborníky z oboru větrání po celém světě, aby určila kritické prvky pro zdravé vnitřní ovzduší.

Ukázalo se, že prvním krokem je nepřetržité a spolehlivé měření, zobrazování a monitorování kvality vnitřního vzduchu. Pouze to, co je přesně a nepřetržitě měřeno, může být také řízeno. Nové pokojové jednotky měří s vysokou přesností a stabilitou. Funkce semaforu, která pomocí LED indikuje koncentraci CO 2 v místnosti, umožňuje realizovat opatření, jako je větrání nebo čištění vzduchu.

Čidla představují asi 0,08 % celkové investice do vzduchotechniky v budově, ale zdravý a čistý vzduch v místnosti má pro koncového uživatele mnohem větší hodnotu, takže investice do čidel se rychle vrátí.

Držitel ocenění Red Dot Design Award 2022

Nová pokojová čidla a ovládací jednotky získaly v roce 2022 na slavnostním předávání cen Red Dot Design Award prestižní ocenění „Red Point“ za design výrobku. O udělení ceny rozhodla lehká a nenápadná konstrukce zařízení v kombinaci se snadným ovládáním displeje ePaper, který má nízkou odrazivost a díky vysokému kontrastu je výborně čitelný.

„Belimo Assistant App“ je k dispozici:

A „Belimo Display App“ je k dispozici: