TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Vidí vše, myslí za vás

Vidí vše, myslí za vás

Nová termokamera testo 883 s nejlepší kvalitou obrazu a automatickou správou snímků je efektivní posila pro správu budov.

Je čas na posilu

Při údržbě a správě technického zařízení budov může mít vaše každodenní práce zásadní vliv na rozdíl mezi úspěšným dnem s dosaženými výrobními požadavky, nebo bolestivými ztrátami v důsledku neplánovaných prostojů. A jako by to nestačilo, vaši práci dále komplikují neustálý časový tlak, administrativní úsilí, které není příliš produktivní a také nedostatečné nástroje. Myslíme si, že si zasloužíte pomocnou ruku a to ve formě nástroje, který vidí ve vaší práci vše důležité a díky svým praktickým funkcím může dokonce udělat práci za vás. Seznamte se s novou termokamerou testo 883.

Vaše pomocná ruka – to je nová termokamera testo 883

Využijte vynikající kvality obrazu.

Infračervené rozlišení 320 x 240 pixelů, rozšiřitelné na 640 x 480 pixelů díky integrované technologii testo SuperResolution. Navíc díky ručnímu zaostření máte nad termogramem vždy plnou kontrolu.

Infračervené rozlišení 320 x 240 pixelů, rozšiřitelné na 640 x 480 pixelů díky integrované technologii testo SuperResolution. Navíc díky ručnímu zaostření máte nad termogramem vždy plnou kontrolu. Už nikdy nebudete muset na Vašem PC přiřazovat snímky ručně.

Technologie testo SiteRecognition automaticky přiřadí po inspekční trase termogramy ke správnému místu měření.

Technologie testo SiteRecognition automaticky přiřadí po inspekční trase termogramy ke správnému místu měření. Pracujte v síti.

Použijte aplikaci testo Thermography App pro rychlé analýzy na místě nebo integrujte naměřené hodnoty z klešťového multimetru testo 770-3 do termogramu.

Použijte aplikaci testo Thermography App pro rychlé analýzy na místě nebo integrujte naměřené hodnoty z klešťového multimetru testo 770-3 do termogramu. Poznejte výjimečně intuitivní ovládání.

S chytrou kombinací dotykového displeje a osvědčeného joysticku testo můžete pracovat ještě plynuleji a efektivněji.

S chytrou kombinací dotykového displeje a osvědčeného joysticku testo můžete pracovat ještě plynuleji a efektivněji. Užijte si flexibilitu.

Pro velmi přesnou termografii i vzdálených objektů přepněte jednoduše ze standardního objektivu na teleobjektiv.

Testo SiteRecognition: automatická správa termogramu.

Typický problém při údržbě: mnoho podobných měřených objektů znamená mnoho podobných termogramů. Dříve bylo pro jasné přidělení snímků po kontrole nutné vytvořit komplexní seznamy nebo přidat hlasový komentář ke každému jednotlivému termogramu.

Inovace od společnosti Testo nyní řeší tyto problémy: Technologie testo SiteRecognition zaručuje plně automatické rozpoznávání míst, jakož i ukládání a správu termogramů. Díky tomu jsou vyloučeny jakékoliv záměny, předchází se chybám během vyhodnocení a ušetří se čas, který byl dříve potřeba pro ruční přiřazení termogramu.

Profesionální software testo IRSoft

Kromě správy místa měření (testo SiteRecognition) Vám vyhodnocovací software testo IRSoft umožňuje také komplexní analýzu, zpracování a dokumentaci termogramů. Termogramy lze na počítači termografickým softwarem IRSoft pohodlně zpracovávat a přesně analyzovat. Pro profesionální zpracování termogramů jsou k dispozici rozsáhlé analyzační funkce. Lze tak např. dodatečně korigovat stupně emisivity různých materiálů pro oblasti snímku až po jednotlivé pixely. Pro vizualizaci kritických teplot lze ve snímku pomocí softwaru pro termografickou analýzu zdůraznit jak překročení a podkročení hraničních hodnot, tak také pixely v určité oblasti teploty. Kromě toho lze stanovit neomezené množství měřících bodů, zjistit horké a studené body a vytvořit komentáře k termografické aplikaci.

Konektivita – pracujte chytře a v síti

Aplikace testo Thermography App, která je zdarma pro iOS nebo Android Vám umožňuje:

Analýzu : vložte body měření, vytvořte teplotní křivky, přidávejte komentáře atd.

: vložte body měření, vytvořte teplotní křivky, přidávejte komentáře atd. Livestream : použijte svůj chytrý telefon/tablet jako druhý displej, například při měření nad hlavou.

: použijte svůj chytrý telefon/tablet jako druhý displej, například při měření nad hlavou. Dálkové ovládání : ovládejte termokameru pomocí aplikace.

: ovládejte termokameru pomocí aplikace. Dokumentaci: vyberte snímky, uložte příslušná data, podívejte se na náhled a odesílejte zprávy e-mailem - nebo jednoduše rychle sdílejte snímky s kolegy a manažery.

Klešťový multimetr testo

Efektivní : jednoduše připojte termokameru ke klešťovému multimetru testo 770-3.

: jednoduše připojte termokameru ke klešťovému multimetru testo 770-3. Praktické: bezdrátový přenos naměřených hodnot z klešťového multimetru testo přes Bluetooth přímo do termogramu. Například při kontrole rozvaděčů je možné zaznamenat proudové zatížení přímo do termogramu a spolehlivě vyhodnotit stav systému.

Dostupnost: zajištěna.

Čas: ušetřen.

Nejkvalitnější termogramy a plně automatická správa snímků: Nová termokamera testo 883 vidí vše a myslí za Vás. Můžete si tedy být jisti, že Vás spolehlivý nástroj podpoří přesně tam, kde to nejvíce potřebujete.

Více informací na www.testo.cz