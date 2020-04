TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Cenové srovnání systémů pro měření teploty na koronavirus

Cenové srovnání systémů pro měření teploty na koronavirus

V minulém článku jsme vám představili řešení termokamery pro měření teploty zaměstnanců. Uběhly tři týdny a my jsme rádi, že vám můžeme nabídnout několik dalších řešení, protože trh s těmito technologiemi se neustále vyvíjí. Buďte s námi v obraze a přečtěte si, co dalšího vám můžeme aktuálně nabídnout.

Mezi naše bezpečnostní služby jsme jako první zařadili řešení automatického měření teploty osob od společnosti Dahua. Kamerový set složený z kamery, kalibrační jednotky a nahrávacího zařízení jsme Vám blíže představili v minulém článku. Na trhu jsou však již dostupná řešení od dalších výrobců – Hikvision, Axis, Uniview a Concept Pro. Současně přinášíme na trh novinky – bezpečnostní rám s termálním senzorem a aktuálně budeme testovat další typ technologie – kompaktní mobilní terminál umožňující rychlé měření teploty, který upozorní uživatele, aby si nasadil roušku (pokud ji nemá nasazenou).

Mezi jednotlivými technologiemi lze nalézt rozdíly – a to jak ve způsobu měření teploty osob, přesnosti měření, tak zejména v ceně. Následující tabulka zobrazuje zásadní parametry a orientační cenu jednotlivých řešení. Bezpečnostní agentura PRO SECURITY je aktuálně na trhu jediná, která má takto širokou nabídku řešení měření teploty zaměstnanců.





Jak vybrat to správné řešení měření teploty zaměstnanců?

Vybrat si z některého z dostupných technologií není jednoduché. Vždy je potřeba posoudit několik faktorů.

počet vstupujících osob, jak rychle a kolik lidí najednou potřebujete měřit;

zda jste schopni v případě vysoké frekvence průchodu osob nastavit taková opatření, aby se nápor zaměstnanců rozmělnil (typicky vytyčení vstupního koridoru, kdy zaměstnanci přistupují k měření v řadě a jednotlivě);

místo, kam chcete technologii pro měření instalovat (není vhodné venkovní prostředí, o tom si řekneme níže);

míra automatizace – například zablokování turniketu v případě, že systém zaznamená osobu se zvýšenou teplotou. V takovém případě situace nemusí řešit ostraha objektu vyčleněná speciálně k tomuto úkolu, ale stačí například pracovník recepční služby.

Srovnání dle technických parametrů

Prostředí

Všichni výrobci, bez ohledu na to, zda se jedná o kameru, rám nebo mobilní terminál, mají jedno společné – k přesnému měření potřebují stabilní teplotní podmínky, které nejsou zásadně ovlivněny okolním prostředím. V minulých týdnech jsme od vás často dostávali otázky, zda je možné tuto technologii instalovat do venkovního prostředí. Odpověď je NE. Přesnost měření může být zásadně ovlivněna. Samozřejmě ale rozumíme vaší potřebě odhalit osoby se zvýšenou teplotou ještě dříve, než vstoupí do budovy. Řešením pak může být postavení velkého stanu, kde se technologie umístí. Lepší řešení je pak umístit technologii do průchozí stavební buňky. Jsme schopni Vám ji vybavit dle vaší potřeby a nabídnout vám ji v nájmu. Pokud poptáváte měření do těchto podmínek, rádi se k vám přijedeme podívat a navrhneme vám optimální řešení vaší situace.

Přesnost měření teploty osob

Při srovnání jednotlivých technologií jsme čerpali z oficiálních dat výrobců. Naši dodavatelé také provedli sérii testů, u kterých se tato data potvrdila. Kamerová řešení od společností Dahua, Hikvision a Concept Pro, dosahovala přesnosti měření 0,1–0,3 °C. Bezpečnostní rám v drtivé většině měření držel odchylku 0,2 °C, stejně tak kamera od společnosti Uniview. Kamera od společnosti Axis uvádí odchylku 0,5 °C a zatím neměli jsme možnost ji ověřit. Mobilní terminál uvádí přesnost měření 0,2 °C.

Rychlost měření teploty osob

Rychlost měření a počet naráz změřených osob může být pro některé zákazníky klíčovým parametrem. Zejména v místech s vysokou frekvencí osob by pomalé měření mohlo mít za následek tvoření front. Na druhou stranu, pokud nastavíte opatření, která nápor rozmělní a naučíte vaše zaměstnance s tímto systémem pracovat, lze dosáhnout optimálního výsledku i s „pomalejším“ řešením.

Kamerové řešení od společnosti Dahua a Concept Pro efektivně změří cca 15 lidí najednou. Hikvision a Uniview pak 10 lidí najednou. Společnost Axis a její kamerové řešení změří pouze jednoho příchozího. Bezpečnostní rám a mobilní terminál měří také pouze jednoho příchozího. Rychlost změření je pak u všech výrobců a řešení od 0,5 do maximálně 2 vteřin od detekce/započetí měření.

Důležité je také zmínit, že u kamerových řešení Dahua, Hikvision, Uniview a Concept Pro není nutné, aby se příchozí osoba zastavila a měření tedy proběhne kontinuálně při průchodu osoby vytyčenou zónou. Kamerové řešení od Axis vyžaduje, aby se vstupující osoba zastavila, stejné je to i u bezpečnostního rámu a mobilního terminálu.

Vzdálenost měření teploty osob

Jedná se o parametr, který souvisí s rychlostí měření. Pokud vyžadujete rychlé a kontinuální měření, využijete spíše řešení s větším dosahem měření. Dahua = 3–6 metrů, Concept Pro = 4 metry, Hikvision = 4–9 metrů, Uniview = 4–10 metrů, Axis = 1–3 metry. Bezpečnostní rám pak měří teplotu z předloktí, které je nutné přiblížit k senzoru na vzdálenost 10–25 cm. Mobilní terminál měří teplotu z obličeje na vzdálenost 50–100 cm, přičemž je potřeba, aby se měřená osoba postavila k terminálu čelem a zastavila se.

Alarmové vstupy/výstupy

Tento parametr je důležitý, pokud potřebujete, aby při poplachu byla automaticky provedena nějaká další akce. Typicky: při vyvolání poplachu chcete, aby se zablokovala čtečka turniketu, rozhoukal se alarm, bylo zablokováno ovládání výtahu atp. Všechna kamerová řešení umožňují navázat na výsledek měření další akce. Bezpečnostní rám ani mobilní terminál tuto funkci nemají.

Cena

Uváděné cenové rozpětí u jednotlivých řešení se odvíjí od počtu objednaných kusů. Spodní hranice lze dosáhnout od tří kusů, horní hranice je pak cenou při objednání jednoho kusu.

Ceny u jednotlivých řešení jsou opodstatněné. Liší se zejména v základních parametrech a schopnostech systému. Za rychlost a přesnost se platí. Čím je systém sofistikovanější, tím je dražší. Cenové nastavení jednotlivých výrobců si netroufáme rozporovat a držíme se doporučených koncových cen.

Stále nemáte jasnou představu? Poradíme Vám

Bezpečnostní agentura PRO SECURITY a její specialisté jsou připraveni Vám poradit tak, abyste byli schopni efektivně využít vynaložené prostředky. S každou další poptávkou přichází nový individuální požadavek. Vše konzultujeme s přímo s výrobci a vždy hledáme řešení, které bude pro naše klienty maximálně efektivní. Cenové rozpětí mezi jednotlivými řešeními je poměrně velké. pomůžeme vám najít optimální poměr ceny a výkonu.