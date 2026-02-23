Dodávky, školení i technickou podporu nabídne nově Nord HT v oblasti integrovaných energetických řešení
Energetika rodinných domů i komerčních objektů se v posledních letech výrazně proměnila. Tam, kde dříve stačilo řešit samostatně zdroj tepla a běžný odběr elektřiny ze sítě, se dnes stále častěji uplatňuje kombinace fotovoltaiky, akumulace, moderních zdrojů vytápění i řízeného větrání. Tento vývoj přináší nové možnosti úspor, zároveň ale také nové provozní výzvy zejména ve chvíli, kdy se jednotlivé technologie instalují postupně a pocházejí od různých výrobců.
Společnost NORD HT, evropská technologická společnost zaměřená na integrovaná energetická řešení pro domácnosti i menší komerční objekty, startuje na českém trhu nový franšízový koncept zaměřený na instalační a servisní firmy. Strategií je vybudovat celostátní síť silných regionálních partnerů, kteří budou zákazníkům poskytovat komplexní, kvalitní a dlouhodobě udržitelná energetická řešení pod jednotnou značkou NORD HT. První franšízovou licenci získala firma METALL KYJOV, což slouží jako pilotní projekt pro další expanzi.
Franšízovou formou spolupráce otevírá NORD HT instalačním firmám novou možnost, jak vstoupit do segmentu integrované energetiky a nabízí technologii, za kterou stojí silné zázemí a jednotné řešení připravené k realizaci. Partner získá nejen přístup k technologiím NORD HT, ale také know-how, školení a technickou podporu. A především také možnost toto řešení aktivně prodávat a dlouhodobě servisovat pod zavedenou značkou.
Základním principem Technologie NORD HT je propojení klíčových energetických prvků do jednotného ekosystému. Součástí řešení může být fotovoltaická elektrárna, bateriové úložiště doplněné o akumulační nádrže pro ukládání energie do vody, tepelné čerpadlo, rekuperace a také nabíjecí wallbox pro elektromobily.
Podstatné je, že jednotlivé komponenty nejsou provozovány odděleně, ale v rámci jednoho systému. To zjednodušuje návrh i servis a současně vytváří předpoklad pro efektivnější provoz. NORD HT v této souvislosti přichází s modelem, kdy je celý systém dodáván jako celek a řízen jednotnou platformou.
HEMS EcoControl jako mozek energetiky objektu
Klíčovou součástí integrovaného řešení je vlastní systém energetického managementu HEMS EcoControl. Ten funguje jako centrální řídící prvek domácí energetiky: sleduje bilanci výroby a spotřeby a koordinuje provoz technologií tak, aby se omezil odběr ze sítě a snížily se náklady na provoz domácnosti.
EcoControl zároveň pracuje i s externími daty. Například zohledňuje předpověď počasí a aktuální spotové ceny elektřiny. Díky tomu je možné řízení nastavit nejen reaktivně (podle okamžitého stavu), ale i prediktivně, tedy s ohledem na očekávanou výrobu a ekonomiku provozu.
Práce s přebytky: elektřina i teplo jako forma akumulace
Jedním z praktických přínosů jednotného řízení je efektivnější využití přebytků z fotovoltaiky. EcoControl umožňuje ukládat energii nejen do baterií, ale také do akumulačních nádrží nebo do podlahového vytápění, tedy do tepelné akumulace objektu.
Tento princip je důležitý zejména v tom, že teplo může fungovat jako další „zásobník“ energie. Přebytek elektřiny se tak nemusí nutně ukládat pouze do baterie, ale lze jej využít například pro ohřev vody nebo pro vytápění v době, kdy je energie dostupná. Výsledkem je vyšší míra autospotřeby a omezení situací, kdy vyrobená energie odchází bez užitku do sítě.
V praxi často platí, že samotná instalace fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla ještě automaticky neznamená optimální využití energie. Pokud chybí koordinace a systémové řízení, mohou přebytky elektřiny končit přetoky do sítě, baterie se využívají neefektivně a zdroje tepla běží v době, kdy je energie dražší. Výsledkem jsou úspory, které zůstávají pod očekáváním.
NORD HT se zaměřuje nejen na hardwarovou část systému, ale i na vlastní vývoj řídící logiky. Vyvíjí pokročilé algoritmy a software pro inteligentní řízení, které optimalizují výrobu, spotřebu i ukládání energie v celém domě. Navíc díky vzdálenému monitoringu stavu všech komponent i provozních dat usnadňuje systém NORD HT detekci případných problémů a urychluje optimalizace, nebo případné nutné opravy prováděné servisními partnery.
Právě software a průběžná optimalizace provozu se postupně stávají klíčovým faktorem moderních energetických systémů a to zejména s ohledem na rozvoj dynamických tarifů, spotových cen a požadavků na flexibilitu. Důraz je kladen také na evropský původ řešení, včetně vlastní vývojové základny a R&D.