Jak se rozvádí optika v bytovém domě

Společnost CETIN vlastní a provozuje největší mobilní a pevnou telekomunikační infrastrukturu v České republice. Největší přenosové rychlosti dat na neomezené vzdálenosti poskytuje optická síť, a proto je také na našem území preferována. Optika se již standardně přivádí až do bytů koncových uživatelů. Rozvod optiky v bytovém domě nám ukázal Tomáš Cirkl ze společnosti CETIN.

Optika přivedená do domu končí v tzv. svařovacím boxu, který se obvykle umísťuje v přízemí nebo prvním podzemním podlaží domu. Od svařovacího boxu se v tomto konkrétním domě vedlo 6 dedikovaných kabelů k jednotlivým bytům a k tomu navíc rezervní kabel. Ten do budoucna může sloužit jako rezerva, např. pro komerční prostory v domě. Přiveden byl do nejvyššího dostupného místa pod půdou.

Jednotlivé optické kabely se ukončily v krabičkách u vchodů jednotlivých bytů. V případě zájmu majitelů nebo uživatelů bytů je lze přivést až do bytů a ukončit je v osazené zásuvce.

V navštíveném domě se pro svislý rozvod optiky na chodbě využila předem vytvořená stoupačka při úpravách v domě. Svislé rozvody jsou tak skryté, prozrazuje je pouze krabička v každém podlaží. V domech, kde stoupačka vytvořená není, je obvykle nutné pro stoupací kabely vysekat drážku.

Vysoká přenosová rychlost na neomezenou vzdálenost

U dříve používaných metalických kabelů klesala se vzdáleností přenosová rychlost. Citelné to bylo už u vzdáleností 1 km. Optické kabely oproti „metalice“ tuto nevýhodu nemají, se vzdáleností přenosová rychlost neklesá. Optické kabely na rozdíl od metalických navíc umožňují do budoucna větší rozsah služeb.

Společnost CETIN jako majitel infrastrukturní sítě nabízí služby jednotlivým operátorům, kteří dále poskytují služby koncovým žadatelům. Zákazník oslovuje operátora, vybere rychlost připojení a operátor nabízí službu. Operátoři mají možnost sledovat, jaké přenosové rychlosti jsou v lokalitě nabízeny a podle toho nabízejí příslušný rozsah služeb.

V závěru videa se můžete podívat, jakým způsobem se propojují optické kabely přivedené do domu s rozvody v domě. Na záběrech z tzv. provařování se můžete přesvědčit o skutečných průřezech optiky, která zajišťuje nejvyšší přenosové rychlosti internetového připojení.

