Úspěšná firma? Na velikosti nezáleží, na podnikovém systému ano

Stoprocentní péče o zákazníky, komplexní a odkudkoliv přístupný přehled podnikové agendy, minimalizace chyb, lepší propojení týmu a – časová i finanční úspora. To jsou parametry, které dokáží podpořit produktivitu a úspěch firmy v boji o spokojeného zákazníka. Jedním z klíčů je volba vhodné firemní aplikace. S ní uspějí na trhu větší i malé firmy, podnikatelé či freelanceři. Jak vybrat tu správnou a nemuset se bát vysokých nákladů?

Automatizace je dominantním pojmem současnosti, který rezonuje napříč odvětvími od strojírenství, stavebnictví, architektury až třeba po marketing nebo polygrafii. Je nutné automatizovat velké množství procesů uvnitř firem, ať už se jedná o větší společnosti, o malé rodinné firmy nebo o podnikající jednotlivce. Důvod je prostý – uspoříte čas, finance, zvýšíte produktivitu, budete mít firmu plně pod kontrolou a zoptimalizujete její vnitřní chod tak, aby se minimalizovala chybovost a zákazníci dostávali perfektní služby. Tím logicky vzroste výkon a flexibilita společnosti a v neposlední řadě i její konkurenceschopnost.

Zásadní pomocí k dosažení ideální optimalizace je vhodná firemní aplikace. Taková, aby se dokázala uzpůsobit individuálním potřebám konkrétní firmy a integrovat potřebné vlastnosti na trhu hojně nabízených CRM, ERP systémů, projektově zaměřených nebo účetních programů „do jednoho“. Takové možnosti nabízí unikátní aplikace FLOWii propojující systém pro řízení projektů, vedení firmy a správu zákazníků v jeden nástroj. A to za cenu, která nezatíží rozpočet.

Zkouška zdarma

Komplexní podnikové systémy obyčejně vyžadují investici větší finanční částky, aniž by například menší firma využívala všech obsažených modulů v balíčku. Nástroj FLOWii ale umožňuje poskládat si funkce aplikace podle individuálních potřeb a zákazník platí jednoduše za to, co konkrétně využívá. Jak zjistit, co přesně potřebujete, aniž byste platili za kompletní sestavu? Stačí si online vybrat funkcionality a využít 30denního zkušebního modelu zdarma.

V základní nabídce najdete systém řízení vztahu se zákazníky s rozsáhlými možnostmi obsahující historii zákazníků, obchodní případy, mobilní aplikaci, záznamy aktivit či hromadné emaily, dále systém pro řízení zakázek, příjmů a výdajů či organizace úkolů a také přehledný mini ERP systém pro plánování podnikových zdrojů dohlížející na finance včetně fakturací, docházku, produkty a služby či dění ve skladu firmy. Jednotlivé funkce je navíc možné kombinovat a měnit v závislosti na potřebách firmy a postupně využívat další moduly, které aplikace nabízí.



Rozpracované obchody, ale i další důležitá data, si zobrazíte v přehledných grafech, takže vidíte na první pohled, zda jdete správným směrem.

Zakázky přehledně zobrazené a seskupené podle stavu, ve kterém se nachází. Vždy tedy víte, jaké zakázce se věnovat, aby dopadla ke spokojenosti zákazníka.



Kdykoliv a odkudkoliv

Jedním ze strašáků zavádění podnikového systému do firmy je pro její majitele řešení počítačové infrastruktury. Vývojáři FLOWii zvolili cloudové řešení, které nevyžaduje žádné pořizovací náklady na hardware, monitorovací software, antivirové zabezpečení, instalace či také IT specialistu pro následnou administraci serverů – tedy výrazné investice. Stačí si vybrat moduly potřebné pro chod společnosti a nezbytný počet licencí a můžete začít okamžitě. Jejich množství lze navíc v průběhu roku vícekrát změnit podle aktuálních potřeb ve firmě. Aplikace se pravidelně aktualizují na nové verze, aniž by u toho musel být přítomen administrátor.

Častou otázkou je v případě cloudového řešení také bezpečnost dat. V případě této aplikace jsou veškerá data umístěna v datacentru s maximální mírou zabezpečení, zálohovaná, s šifrovanou komunikací a DoS ochranou. O bezpečnost se starají špičkové společnosti oboru Digmia a Citadelo.

Lepší komunikace v týmu

Klíčovým parametrem úspěchu firmy – ať již patří mezi větší, nebo menší hráče na trhu – je také komunikace uvnitř týmu. Je důležité rozvíjet prostředí tak, aby mohli pracovníci sdílet své postupy, nápady, pracovní úkony, aby měli odkudkoliv přístup k souvisejícím krokům ostatních a mohli na ně pružně reagovat. A vedoucí pracovníci pro změnu získávají aktuální přehled o dění ve společnosti třeba i pomocí mobilního telefonu.

V neposlední řadě je zásadní přistupovat individuálně a komplexně k jednotlivým klientům. K tomu je nutné znát historii komunikace se zákazníky a mít k ní kdykoliv přístup. Pak je možné flexibilně reagovat na jejich požadavky, což je možné jen s nepřetržitým přístupem k dokumentaci. Eliminují se nedostatky v komunikaci s nimi, dramaticky se sníží chybovost při realizaci zakázek, například při plnění termínů nebo při stanovování odpovědnosti jednotlivých pracovníků. Tím dochází nejen k časové úspoře, ale také ke zvýšení produktivity, a naopak ke snížení nákladů.

Dosahovat větší úspěšnosti v oboru může odstartovat výběrem firemní aplikace, která vás podrží ve všech oblastech řízení firmy a jejích pracovníků. A vaši peněženku to nebude bolet. Seznamte se s FLOWii ještě dnes.