Slavný motocykl ožívá: Novou řadu legendy vytvořili designéři v 3D softwaru

Motocykly Husqvarna byly bestsellerem v 50. letech minulého století. Dnes již kultovní stroje milovali fanoušci motocyklového sportu, obdivovaly je filmové hvězdy. Tyto silné stroje se staly trendem své doby a inspirací v současnosti. Mezinárodní designové studio KISKA vytvořilo novou řadu silničních motocyklů pro značku Husqvarna, kdy skloubilo jednoduchý a moderní design se špičkovým technickým provedením.

Z nových modelů motorek prýští silné emoce, které vyvolávaly i původní skici – emoce se neztratily ani při přenosu nápadu do 3D modelu, prototypů skutečné velikosti a konečně do hotového výrobku. Výsledkem jsou dva modely, SVARTPILEN a VITPILEN, kterými si Husqvarna získala srdce ostřílených motorkářů i milovníků městského designu.

Jedním z klíčových elementů marketingového úspěchu je vyvolání emocí v zákazníkovi. Nezáleží na tom, jaký typ produktu prodáváte, ale dokážete-li vyvolat ten správný pocit. Designérské studio KISKA si tento marketingový zákon uvědomuje v celé jeho síle.

Když tedy Husqvarna hledala tým, který by jí pomohl vdechnout druhý život kultovní motorce Silverpilen (Stříbrný šíp), bylo toto studio ideálním kandidátem. Jeho designéři se inspirovali původním motocyklem prodávaným mezi lety 1955 a 1965 a vytvořili dva nové fantastické modely: SVARTPILEN a VITPILEN.

Společnost KISKA začala už v 90. letech minulého století navrhovat motocykly pro KTM (vlastníka značky Husqvarna) a v průběhu let pod svá křídla přebrala všechny touchpointy, tedy místa, kde značka na zákazníky působí – od konceptu až po prodejní materiály. V salzburské centrále studia sedí Craig Dent, který řídí designová oddělení (firma má pobočky také v Německu, USA a Číně a zaměstnává přes 260 designérů). Také on si plně uvědomuje sílu emocí zákazníků, kterou v nich produkt vyvolává: „Když produkt v zákazníkovi nevyvolá žádné pocity, znamená to, že jsme odvedli špatnou práci,“ popisuje.

Aby Dent i jeho tým vytvářeli evokativní návrhy, dívají se daleko dopředu – mnohem dál než na předmět, který mají před sebou. Motocykly SVARTPILEN a VITPILEN dokonale ilustrují přístup designérů, kteří produktu navrhují i celou brand experience. „Je to jeden velký příběh, všechno je navzájem propojené,“ říká Dent a dodává: „Přesně to chceme všem našim klientům nabízet – ne jim jen poslat briefing k produktu, který chtějí v sortimentu. Jejich značka v nás probouzí zvědavost, která nám tohle udělat nedovolí. Většinou se naopak přistihneme, že se noříme hlouběji a hlouběji, značku analyzujeme a pídíme se po tom, co představuje.“

Uhlídat celou vizi

Jak ale zůstat snílkem s hlavou v oblacích, když se střetáváte s realitou plnou finančních a praktických nároků? Když potřebujete včas dodělat prezentaci nebo co nejrychleji přijít s krásnou a funkční součástkou?

„Mým úkolem je nevnímat banality a detaily,“ popisuje Dent svou snahu vnímat problém v jeho komplexnosti. „I když naše týmy pracují na konkrétních technikáliích, neustále se ptáme, jestli to odpovídá vizi, kterou pro značku máme – a jestli konstruktérská řešení stále přinášejí emoce, které od designu chceme. Kdybychom se dívali inženýrům z KTM pod ruce a denně bychom s nimi komunikovali, pustili bychom ze zřetele pocity, které chceme v zákaznících vyvolat. Spadli bychom k přístupu ‚Dobře, použijeme tohle, protože je to nejjednodušší řešení.‘ Faktická vzdálenost našich týmů nám pomáhá si udržovat odstup.“

Oživit to nejlepší z minulosti

Proč vdechnout druhý život právě motocyklu Silverpilen? V 50. a 60. letech byla Husqvarna takříkajíc na vrcholu. Značka byla ztělesněním trendů, její motorky vyhrávaly mezinárodní závody a přitahovaly zástupy fanoušků. Mezi její obdivovatele patřil například i slavný herec a milovník motorek Steve McQueen. Postupně začala značka Husqvarna Motorcycles měnit vlastníky, ale žádný z nich se jí příliš nevěnoval. To se změnilo v roce 2013, kdy ji získala společnost KTM.

Dent má za to, že dříve byly motorky „nádherně jednoduché a osekané na minimum“. Sám říká: „Fascinuje nás řemeslná krása, kterou tehdy stroje mívaly. Na první pohled chápete, co konkrétní díl dělá nebo co s ním máte dělat vy.“

Pro úspěšný návrat motorky Silverpilen bylo nutné vytvořit silniční model, který upoutá zkušené motorkáře a získá i nové fanoušky. Jinými slovy bude tento stroj slibovat snadnou a zábavnou jízdu, osloví mileniály a přitáhne k motorkářskému životnímu stylu nové publikum. Srozumitelný design a motorka, která se snadno řídí ve městě, měly oslovit zákazníky, kteří mají rádi městský styl a designové nákupy.

Při navrhování motocyklů inspirovaných kultovním modelem Silverpilen zaujala KISKA přístup, který Dent popisuje jako princip „zevnitř ven“. Při něm se bedlivě zaměříte na věrné uživatele a přijdete s provedením, které je ztělesněním jednoduchosti. „Inspirovalo nás, jak byly motorky Silverpilen autentické a poctivé. Snažili jsme se dosáhnout téhož v moderním pojetí a provedení,“ vysvětluje Dent.

Moderní proces inspirovaný klasikou

Přístup studia KISKA zaměřený na vyvolávání emocí si žádá tvrdou práci. Jeho pracovníci tento cíl nespouštěli z očí a hledali správné postupy, které k vytvoření motorek SVARTPILEN a VITPILEN povedou – a podařilo se jim to. Celý proces začal ručním skicováním: hezky postaru, tužkou na papír. Designéři si udělali místo v kalendáři i na stole, nasadili si sluchátka a tři až čtyři týdny se nenechali při práci ničím a nikým rušit. Pídili se po novém a inovativním designu, který rozdmýchá emoce jak u zákazníků, tak ve firmě samotné. Právě v tomto kroku tkví podle Denta tajemství úspěchu.

V dalším kroku se nákresy překreslily do CAD softwaru. Craig Dent při převodu z 2D do 3D vsadil na program na Autodesk Alias. Ani sebelepší trojrozměrný obrázek na placaté obrazovce ale ty správné emoce nevyvolá. Následovalo proto 3D frézování prototypu. Data z CAD softwaru se převedla na nástrojové dráhy pomocí CAM softwaru pro frézování a přímo ve studiu KISKA se vyrobil hliněný model. Ten se poté opatrně opracoval, piloval a ladil do takové úrovně detailu, že mohl posloužit jako finální návrh pro výrobu.

Prototyp ve skutečné velikosti se poté nalakoval správnými barvami, ve vysokém rozlišení se naskenoval a data se převedla zpět do CAD softwaru, kde se přesně podle specifikací dořešilo dimenzování.

V celém procesu pomáhá také virtuální realita. Když se 3D data přenesou do VR systému, dá se design přibližovat, otáčet a zkoumat z libovolného úhlu. Ještě před vyfrézováním hliněného modelu se tak maximálně přiblížíte realitě.

Jak pomocí designu získat nové zákazníky

Design, který vyvolává správné emoce, přitahuje i zákazníky, kteří dosud nikdy o pořízení motorky neuvažovali. KISKA tak motorkám Husqvarna Motorcycles, které se pyšní 115letou tradicí, pomohla na cestě k lifestylové značce. Modely SVARTPILEN a VITPILEN si svým stylem a výkonem získaly začátečníky i zkušené motorkáře – jsou elegantní a jednoduché, a přesto nadupané moderními technologiemi. Oba modely se řadí mezi superlehké motorky (váží pouhých 158 kg) a po technické stránce jsou doslova vymazlené: jednoválcový motor má dvě vyvažovací hřídele, které snižují vibrace a zaručují hladkou jízdu, spojka je vybavena antihopingovým systémem a motorka se ovládá pomocí elektronického plynu (ride-by-wire technologie). Řidiči jsou z obou modelů nadšení a vyprávějí si o tom, jakou radost z jízdy na těchto strojích mají.

„Klasické motorky se v posledních letech na trhu pojímají různým způsobem,“ říká k novým modelům Dent a dodává: „Husqvarna ale odjakživa platí za průkopníka, a i tentokrát jsme chtěli přijít s něčím novým – ne pouze čerpat z minulosti. Tam, kde se ostatní uchylují k retro designu, jsme chtěli přijít se špičkovou, superminimalistickou a skutečně pokrokovou motorkou, u které ale krása tkví v jednoduchosti – tak, jak tomu bývalo kdysi.“

