TZB-info / Elektrotechnika / Elektrotechnika pro školy / NOARK vyhlašuje 3. ročník soutěže pro střední elektrotechnické školy

NOARK vyhlašuje 3. ročník soutěže pro střední elektrotechnické školy

Společnost NOARK Electric připravila na nový školní rok 2023/24 další, v pořadí již třetí ročník soutěže NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM. Naváže tak na 2. ročník, kterého se zúčastnilo 71 středních elektrotechnických škol z několika zemí Evropy. Hlavním cílem soutěže je umožnit studentům oboru elektrotechniky rozvíjet kreativitu při plánování a realizaci vlastních projektů.

Značka NOARK, významný výrobce elektronických přístrojů a komponentů, se trvale snaží podporovat novou generaci studentů a žáků středních škol a učilišť v jejich vzdělávacím procesu. V soutěži NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM III mají členové soutěžních týmů za úkol navrhnout, postavit a prezentovat projekt, ve kterém jsou využity produkty NOARK dodané v soutěžním balíčku.

Soutěžní týmy se mohou do projektu přihlásit do 30. 9. 2023 na webu www.noark-schools.com. Od 1. 10. 2023 začne NOARK distribuovat soutěžní balíčky, které budou připraveny pro 27 nejrychlejších škol, které se do projektu přihlásí. Počet soutěžních míst je tedy omezen a čím dříve se školy zaregistrují, tím větší je pravděpodobnost jejich účasti.

„Předchozí ročníky soutěže NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM přinesly řadu zajímavých a překvapujících řešení, ve kterých studenti osvědčili svoje znalosti i schopnosti naplánovat, postavit a poté sebevědomě prezentovat své nápady. Úsilí škol vychovávat nové odborníky jsme se proto rozhodli znovu podpořit vyhlášením 3. ročníku naší soutěže,“ řekl Karel Havlíček ze společnosti NOARK Electric. „Soutěžní klání nebude probíhat jen v České republice, ale také na Slovensku, v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku a Rumunsku.“





Členové týmů a jejich mentoři z řad pedagogických pracovníků pak mají za úkol sestavit libovolnou funkční aplikaci, ve které bude minimálně polovina zaslaných a viditelně umístěných produktů. Fantazii a kreativitě se meze nekladou. Prezentaci řešení je třeba natočit a poslat vyhlašovateli soutěže na mail michal.zoch@noark-electric.com. Zaslané video bude následně umístěno na výše uvedené stránce www.noark-schools.com, kde od 21. 11. 2023 do 20. 12. 2023 probíhat veřejné hlasování.

Pět videí s největším počtem hlasů následně postoupí do finálního kola soutěže, ve kterém porota složená ze zaměstnanců společnosti NOARK vybere trojici vítězných řešení. Vítězové budou vyhlášeni 16. 1. 2024 a v ČR získají 50 000 Kč pro 3 vítězné školy a 15 000 Kč pro studenty – autory, kteří na projektu pracovali. Tuto výhru si loni v tuzemsku odnesli studenti a pedagogové SPŠES Plzeň (1. místo), SPŠ Karviná (2. místo) a SŠT Znojmo (3. místo). Kolektivu SPŠES Plzeň vyneslo vítězství 127 bodů od poroty, která ocenila jeho projekt protipožárního systému pro serverovny.