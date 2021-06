FEL_Camp ČVUT naučí účastníky postavit elektrárnu, řídit robota nebo dešifrovat radiosignál

Na místě pobytu není zdroj elektrické energie ani internetové připojení, účastníci si je musí zajistit svépomocí. Teprve poté mohou zahájit simulovanou záchrannou misi.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL) na začátku srpna pořádá už třetí úspěšný FEL_Camp, týdenní letní akci pro studentky a studenty se zájmem o elektroniku, robotiku a informační technologie.

Organizátoři FEL_Campu, především z řad vyučujících Fakulty elektrotechnické ČVUT, se tak snaží účastníkům zprostředkovat realistický zážitek i dobrodružnou atmosféru, která studenty motivuje při plnění úkolů. Základní zkušenosti s programováním nebo pájením si díky tomu studentky a studenti mohou možná poprvé vyzkoušet v praxi a v kontextu různých situací. Během několika dní si sami zprovozní solární elektrárnu, sestaví kameru pro noční vidění nebo vyšlou drony a roboty prozkoumat nedostupný terén.

„Po semestru, který jsme všichni kvůli covidu strávili doma, jsme s kamarádkou přemýšlely, co podnikneme o prázdninách a FEL_Camp zněl jako zajímavý způsob, jak zjistit, k čemu se mi studium elektrotechniky může hodit v praxi. Nejvíc jsem si užila, když jsme se učili pájet nebo jsme pořádali radiový orientační běh Hon na lišku. Poznala jsem fajn partu, vyzkoušela si nové věci - doma si člověk jen tak solární elektrárnu nepostaví,“ sdílí dojmy z loňského FEL_Campu studentka Kateřina Poláková.

Prázdninového pobytu se tradičně účastní studentky a studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol i gymnázií. Ti, kdo o studiu na FEL uvažují, se tak mohou mimo jiné seznámit s vyučujícími i staršími spolužáky. Vítáni jsou totiž také nově přijatí prváci a prvačky nebo absolventi prvních ročníků.

„Byla to skvělá příležitost naučit se něco nového, strávit pár dní v přírodě a poznat nové lidi. Program byl velmi lákavý a překvapila mě i velmi dostupná cena. Oceňuji, že fakulta podporuje takovéhle akce. Nejvíc jsem si užila celkovou atmosféru tábora. I když se mému týmu nedařilo, bralo se to s humorem,“ popisuje svůj zážitek studentka Tereza Petrčková a na závěr shrnuje také důvody, proč by měli letos na FEL_Camp vyrazit i ostatní: „Poznají bandu příjemných lidí, osahají si věci v praxi. Kde jinde by člověk mohl vidět plovoucí elektrárnu na Orlíku nebo dozimetr přidělaný na klacku. A taky se hned na začátku podívají do útrob fakulty. Za normálních okolností se člověk do bunkru nedostane.“

Pro účast na FEL_Campu 2021, který proběhne od 2. do 6. srpna, je třeba se registrovat na webových stránkách akce, kde jsou k dispozici také další fotky nebo videoreportáže z předchozích ročníků. Organizátoři vyberou 20 nejlepších uchazečů, ale není třeba se obávat nedostatečných znalostí. Cílem je sestavit různorodý tým. Někdo bude pájet, jiní programovat, stavět robota nebo hledat indicie, orientační body v terénu či luštit šifry. Důležité je spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Přihlásit se je možné s kamarády i jednotlivě, FEL_Camp je ideální místo, kde se seznámit s lidmi podobných zájmů.