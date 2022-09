TZB-info / Elektrotechnika / Elektromotory, pohony a stroje / Garantovaná energetická soběstačnost

V případě, že se firma dynamicky rozvijí, naráží většinou na hranice některého z prvků výrobního procesu. Když už je zajištěno dostatek pracovních sil, spolehliví dodavatelé a stabilní systém výroby, objeví se zásadní problém s nedostatkem elektrické energie…

Dodavatel energie nabídne rozšíření trafostanice, avšak za pěkně tučnou sumu. V dnešní hektické době plné nekonečných termínů realizace a nejistoty je to však ten lepší případ. Pokud to distribuční síť neumožňuje, popřeje dodavatel hodně štěstí případně doporučí přesunout výrobu jinam. Jak tedy zajistit potřebný výkon a energetickou soběstačnost?

Každého asi napadne pořídit vlastní zdroj elektrické energie. Jako první přichází k úvaze dieselový motorgenerátor. U takového řešení však musíme počítat s velmi drahou cenou za 1 kWh a tím spojený růst nákladů. Je také třeba vybudovat bezpečné skladovací prostory k uložení velkého množství nafty. PHM je nutno technicky zabezpečit, aby nedošlo k degradaci a znečištění. V neposlední řadě pak najít člověka, který bude zodpovědný za sklad PHM. Počáteční investice tak závratně bobtná.



Se skladem PHM přibývají starosti navíc. Nutností je dodržení složité legislativy, ale hlavně bezpečnosti. Se skladem PHM přibývají starosti navíc. Nutností je dodržení složité legislativy, ale hlavně bezpečnosti.

Řešení ukrývá LPG či NG generátor

Naopak plynový motorgenerátor poháněný LPG (možností je také NG) výrazně snižuje náklady na 1 vyrobenou kWh. Díky elegantnímu zásobníku, který lze výhodně pronajmout pak odpadají starosti s uskladněním a distribucí nafty. Na trhu je hned několik dodavatelů LPG, kteří dokáží zajistit kompletní projekt, instalaci a zásobování propanem v pravidelných intervalech. Vhodný skladovací prostor poskytne také speciálně upravená skříň, která je dimenzovaná na uskladnění plynových lahví. Je-li na pozemku přípojka zemního plynu, stává se instalace ještě jednodušší.

Uplatnění v praxi

Příkladem může být aplikace ve výrobním podniku, který nedokázal najít cestu k navýšení kapacity trafa své elektrické přípojky. Majitelé tak hledali spolehlivé řešení s co nejnižšími náklady a rozhodli se svěřit tento nelehký úkol společnosti Solforen Plus. Zadaní znělo vyrobit cca 200 kW elektrické energie pro hlavní výrobní směnu, tedy od 6 hod do 15 hod, sedm dní v týdnu. Z hlediska podstaty výrobního procesu nestál podnik o tepelnou energii a nechtěl dodávat el. energii do sítě. Nutné však bylo zajištění dostatečného výkonu pro plynulý provoz. Podmínkou byl také zcela bezobslužný chod stroje.



Generátor Pramac GGW300 čekají na připojení v areálu výrobního podniku. Generátor Pramac GGW300 čekají na připojení v areálu výrobního podniku.

Na základě technických analýz a diskuzí s vedením výrobního podniku byl vybrán, jako nejvhodnější řešení, generátor GGW300, který bez problému pokryje požadovanou spotřebu. Výrobek značky PRAMAC v sobě ukrývá 6válcový motor o objemu 14,6 l z produkce americké firmy Generac. Po nastartování je schopen do 1 minuty podávat plný výkon. Díky mobilní aplikaci může zákazník ovládat stroj vzdáleně. Ovládací systém však lze importovat i do firemní sítě.

Generátor je umístěn v samostatném kontejneru, jenž je navržen do venkovního prostředí, odolává tak nepříznivým podmínkám. Zároveň splňuje veškeré emisní limity a překvapí svým tichým chodem. Ovládací mechanismus byl vyvinut přímo na míru, výsledkem je sofistikovaný automatický systém spouštění a vypínání generátoru. Přepnutí technologie ze sítě na generátor je realizováno v řádu několika málo sekund a vše je řízeno tak, aby nedocházelo k přetížení a nestabilitě paralelní výroby elektrické energie z generátoru.

Solforen Plus je výhradním dodavatelem plynových generátorů produktových řad GA a GGW s výkonem od 10 kVA do 1 000 kVA, které slouží jako primární či záložní zdroje energie. Zároveň je jediným oficiálním servisním střediskem v ČR.

