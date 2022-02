TZB-info / Elektrotechnika / Elektromotory, pohony a stroje / Před 75 lety byl v závodě Siemens Elektromotory Frenštát vyroben první elektromotor

První vyrobený elektromotor, typ E6bV2-088, opustil brány závodu Siemens, tehdy Moravských elektrotechnických závodů, 15. února 1947. Od té doby se jich vyrobily miliony, které poctivě sloužily a dodnes slouží zákazníkům po celém světě.

Příběh elektromotorů z Frenštátu pod Radhoštěm se začal psát už v roce 1946, kdy z bývalé textilky vznikl národní podnik MEZ (Moravské elektrotechnické závody). Kromě elektromotorů, které závod nejen vyráběl ale i vyvíjel, se dříve ve Frenštátě vyráběly i jiné produkty, jako například indukční spojky, elektronika pro automobily Škoda a Tatra, statické měniče kmitočtů, nebo i oblíbená elektrotechnická stavebnice MEZ elektronik.

Po téměř půlstoletí fungování pod hlavičkou MEZ se závod v roce 1994 stal součástí koncernu Siemens a dnes se podílí na zajišťování potřeb celosvětové poptávky po elektromotorech určených do průmyslové výroby, infrastruktury a řady dalších odvětví.

„Dalo by se říct, že se svou pětasedmdesátiletou historií je náš výrobní závod v důchodovém věku, ale opak je pravdou. Firma svými inovacemi produktů a výrobních procesů patří mezi špičku v oblasti automatizace a digitalizace průmyslu. Jsme důležitou součástí místní komunity, partnerem města, ale i okolních středních a vysokých škol. Za tím, co jsme za pětasedmdesát let dokázali, stojí inovativní myšlení a nesmírné úsilí našich zaměstnanců i důvěra našich zákazníků a obchodních partnerů, a toho si nesmírně vážíme,“ uvádí Roman Valný, ředitel závodu Siemens Elektromotory Frenštát.



Současný pohled na výrobní závod Současný pohled na výrobní závod

Dobová fotografie závodu z roku 1947 Dobová fotografie závodu z roku 1947





Dnes výroba elektromotorů probíhá v moderních prostorách výrobního závodu za použití prvků digitalizace a automatizace Dnes výroba elektromotorů probíhá v moderních prostorách výrobního závodu za použití prvků digitalizace a automatizace

Pohled na původní výrobu elektromotorů – na foto pracoviště zapojování pračkových motorů Pohled na původní výrobu elektromotorů – na foto pracoviště zapojování pračkových motorů





Nejnovější energeticky úsporný elektromotor typu 1LE5 o.v. 315 mm s digitálním připojením SC400 Nejnovější energeticky úsporný elektromotor typu 1LE5 o.v. 315 mm s digitálním připojením SC400