TRUMPF TruArc Weld 1000 řeší nedostatek svářečů na trhu a snižuje čas výroby o desítky procent

Společnost TRUMPF představila na MSV 2021 v Brně produkt TRUMPF TruArc Weld 1000. Jedná se o kooperativního svářecího robota, který pro české firmy může znamenat řešení v období kritického nedostatku svářečů. Robot navíc zásadně zvyšuje přesnost výroby a zároveň snižuje časovou náročnost procesu.

Expozice společnosti TRUMPF Expozice společnosti TRUMPF

Pokud navštívíte MSV 2021 v Brně, nemůžete minout poměrně rozsáhlou expozici společnosti TRUMPF, která je světovým lídrem v segmentu laserů a elektroniky pro průmyslové aplikace. Společnost zde představila odborné veřejnosti a novinářům novinku, kooperativního svářecího robota TruArc Weld 1000. Jeho doménou je přesnost, rychlost a jednoduchá práce stran naprogramování a nastavení pro samotnou práci. Vyprávět si zde, jaké výhody s sebou nese digitalizace a robotizace procesů sváření, je nošení dříví do lesa. O to více v době, kdy absentují na trhu profese napříč pracovním trhem, svářeče nevyjímaje. Stejně tak řešit kvalitu a návratnost takovéto investice je pošetilé, pokud tato potřeba je nezbytností. I tak zde tyto otázky padly a odpovědi na ně jsou velmi uspokojivé. Zapomeňte na obrazy z průmyslové revoluce, kdy dělný lid rozbíjel stroje, které jim braly práci. S odstupem času vidíte, že vše mělo svůj smysl i místo v genezi věků, při nezastavitelném technickém a technologickém pokroku. Jinak zůstaneme u kamenného mlatu a pazourkových nožů. Klást si otázky, zda nám roboti nevezmou práci, je logické, ale ne ve chvíli, kdy trh práce není naplněn, v některých oborech až kriticky. To tak úplně nesouvisí s otázkou, zda by lidstvo nemělo obecně přibrzdit. Ale tohle není platforma, kde toto lze vyřešit. Zde řešíme smysl a východiska, jako náhrady rukou a hlav, které absentují, pomocí kooperativního svářecího robota TruArc Weld 1000. A tohle rozhodně je velmi zajímavé a nepostrádá to smysl.

Brno, 11. listopadu 2021

Společnost TRUMPF představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2021 v Brně produkt TRUMPF TruArc Weld 1000. Jedná se o kooperativního svářecího robota, který pro české firmy může znamenat řešení v období kritického nedostatku svářečů (úřady práce evidují zhruba 7 000 požadavků firem na obsazení těchto pozic). Oproti ručnímu svařování tento robot navíc zásadně zvyšuje přesnost výroby a zároveň snižuje její časovou náročnost.



Řídící panel u střední příčky Buňky Řídící panel u střední příčky Buňky

Další části expozice společnosti TRUMPF Další části expozice společnosti TRUMPF



Česká republika patří společně s dalšími zeměmi střední a východní Evropy mezi nejprůmyslovější země Evropské unie. Podíl průmyslu v ČR na celkovém objemu ekonomiky se podle Eurostatu pohyboval v roce 2019 na úrovni 30 %. Průměr EU byl přitom 20 % a třeba v Německu činil cca 25 %. Průmysl má tak pro českou ekonomiku zásadní význam.

Situace na trhu práce a mzdy

Tuzemský průmysl vstoupil do covidové krize na vrcholu konjunktury a s nedostatkem zaměstnanců napříč obory se potýkal před nástupem pandemie i po něm. Tuzemské úřady práce aktuálně evidují zhruba 7 000 požadavků firem na obsazení svářečských pozic.

Podle personální agentury Grafton Recruitment činí u svářečů nástupní hrubé mzdy včetně bonusů v Praze 35–45 tisíc Kč, v Jihomoravském kraji 32–40 tisíc, v Moravskoslezském kraji 27–34 tisíc a v dalších krajích 27 až 45 tisíc korun. Ovšem ani případný růst mezd nemusí kritický nedostatek zaměstnanců v oboru vyřešit. Na trhu práce totiž dlouhodobě chybí cizinci, kteří tuto profesi vykonávali a z důvodu pandemie či pandemických opatření se do ČR dosud nevrátili.



Spuštěná čela u svářecí buňky při procesu sváření uvnitř Spuštěná čela u svářecí buňky při procesu sváření uvnitř

Svářecí robot a dělící střední příčka buňky Svářecí robot a dělící střední příčka buňky



Robotizace lékem na chybějící lidské zdroje

Firmy tak musí hledat cesty, jak nahradit úbytek specializovaných pracovníků. Jedním z řešení je samozřejmě robotizace výroby, ze které mohou výrazně těžit i menší společnosti.

„TRUMPF TruArc Weld 1000 představuje jednoduchý vstup do automatizovaného sváření. Zajistí pokaždé stejnou kvalitu a provedení sváru, a navíc pomůže malým firmám vyřešit nejen nedostatek svářečů, ale i zvýšení produktivity a celkové zefektivnění výroby,“ představuje hlavní přínosy David Rys ze společnosti DR Technology, která je hlavním partnerem společnosti TRUMPF v České republice a má výhradní práva na prodej TruArc Weld 1000 na českém území.

Jeho slova potvrzuje i Pavel Hamberger, projektový manažer ocelových konstrukcí ve společnosti ENGEL STROJÍRENSKÁ spol. s r.o.: „Hledání kvalitních svářečů je stále obtížnější, a tak je jednou z hlavních výhod TruArc Weld 1000 fakt, že nám poskytuje jistotu při plánování výroby. Přidanou hodnotou je také skutečnost, že s ním umíme vyrábět i menší série s širokou škálou dílů.“

Cobot šetří desítky procent času oproti ruční výrobě

TruArc Weld 1000 je jednoduše programovatelná svařovací buňka. Stačí pouze zvolit začátek a konec svaru a naprogramovat dráhu– svařovací parametry a předlohy pro svařovací programy jsou uloženy v zařízení. Buňku lze používat v jedno nebo dvoustanicovém režimu. Ve dvoustanicovém režimu probíhá výroba paralelně, kdy díl programujete pouze jednou a stroj si přenese naprogramování automaticky do druhé stanice. Samotné svařování je navíc o dost rychlejší.

Například jednodílná nosná konzole s pěti svary zabrala při ručním sváření celkem 415 sekund. S využitím TruArc Weld 1000 pouze 329 sekund. Přitom v případě ruční práce připadlo 380 sekund na sváření a 35 sekund na manipulaci s dílem. V případě cobota se jednalo o 210 sekund na naprogramování a 119 sekund na sváření, což je 21% úspora času u kusového sváření. V případě sériové výroby pak odpadá u dalších dílů čas na naprogramování, takže z hlediska samotného sváření je úspora ještě vyšší. A například u výztuhy složené z 8 částí s 10 sváry si manuální výroba vyžádala 64 minut, ta automatizovaná však pouze 24 minut – tedy o 63 % kratší čas!



Svařovací buňka se spuštěnou střední příčkou Svařovací buňka se spuštěnou střední příčkou

Manuální programování robotického ramene UR Manuální programování robotického ramene UR



Jednoduchá obsluha a bezpečnost

V případě potřeby lze zařízení jednoduše přestěhovat. Do provozu lze cobota zapojit velmi rychle a jednoduše během několika hodin. Buňka obsahuje vše potřebné pro sváření – od cívky na drát až po svařovací parametry. Stačí pouze zhlédnout video návod vysvětlující naprogramování i obsluhu a můžete začít pracovat.

TRUMPF TruArc Weld 1000 je samozřejmě vysoce bezpečný stroj s CE prohlášením o shodě a TÜV certifikátem. Disponuje bezpečnostní ochrannou kabinou, automaticky otvíratelnou zástěnou, samočisticím odsáváním, LED osvětlením a je vybaven anti kolizní ochranou. Produktivitu zajišťuje vysoce výkonný svařovací zdroj od firmy Fronius. Na video TRUMPF TruArc Weld 1000 se můžete podívat ZDE.

TruArc Weld 1000 – fakta a čísla

Osy Typ Kolaborativní průmyslový robot Počet os 6 Dosah 1 300 mm Opakovatelná přesnost ±0,05 mm Svařovací zdroj Typ Fronius TPS 320i C PULSE Svařovací technologie MIG/MAG 3–320 A Rozměry a hmotnost Rozměr kabiny 3 600 × 2 200 × 2 800 mm Hmotnost 2 540 kg Pracovní prostor Typická max. velikost dílu (při zasunuté dělící přepážce) 600 × 600 × 600 mm Max. velikost dílu (při vysunuté přepážce) 2 000 × 600 × 600 mm

