TZB-info / Elektrotechnika / Elektromateriály - materiály a komponenty pro elektrotechniku / ELKO EP na hedvábné stezce. I díky KNX tutorovi

ELKO EP na hedvábné stezce. I díky KNX tutorovi

Onur Mercan je KNX tutor. Znamená to, že může v oblasti technologií školit inženýry z celého světa – a podílet se na dalším rozvoji této technologické a byznysové platformy, která má globální přesah. Je také člověkem zodpovědný za byznys Inspinia Technology. A nově si k tomu přidal také business development českých značek ELKO EP a iNELS v regionu Turecka, Turkmenistánu, Ázerbajdžánu nebo Uzbekistánu. A protože nedávno absolvoval čtrnáctidenní stáž v Holešově, byl to skvělý důvod jej vyzpovídat.

Nedávno jste se vrátil z České republiky. Konkrétně z Holešova, kde jste na čtrnáct dní pozoroval dění v ELKO EP. Prošel jste vývoj, výrobu, laboratoře, certifikační místnosti. Jaké jsou vaše dojmy?

Neuvěřitelné. Už jen proto, že jsem z Istanbulu, který je neustále živý, hlučný, plný lidí. Lidé tu pozdě vstávají a chodí pozdě z práce. Všechno je hektické. Najednou jsem se ocitl v jiném světě. Na malém městě, kde chodí lidé do práce už na šestou, brzy odpoledne zamíří domů a večer je centrum městečka prázdné. Pro Turka a navíc pro Turka, který pracuje jako obchodník, opravdu jiný svět.

A co říkáte na zázemí společnosti ELKO EP?

To je naopak naprosto světové. Může se srovnávat s těmi nejlepšími na světě. Automatizovaná a mimořádně flexibilní výroba, mnoho drahých strojů a lidé, kteří nejsou jenom profesionálové, ale také srdcaři.

Pojďme k vaší nové roli. Co konkrétně budete pro ELKO EP zajišťovat?

Vezmu si na starost rozvoj aktivit společnosti v Turecku a zároveň v zemích jako Ázerbajdžán nebo Turkmenistán, které jsou svoji mentalitou nebo kulturou Turecku blízké. Nebude to práce na plný úvazek, i nadále budu primárně působit v partnerské Inspinia Technology, ale na svých pracovních cestách budu hledat prostory pro představení ELKO EP nebo iNELS všude, kde to bude dávat smysl.

Jaká je vlastně teď nálada pro podnikání v Turecku. Z útržků českých médií by jeden získal pocit, že turecká ekonomika neprožívá právě nejúspěšnější chvíle. Vysoká inflace, skokový růst cen, nejistota. Je to tak ve skutečnosti?

Ekonomické otřesy byly opravdu citelné a na trhu vládne především nejistota. I proto část mozků hledá prostor pro své podnikatelské aktivity za hranicemi. Ale mám pocit, že teď už se kurs otáčí a všechno vypadá o dost optimističtěji.

Počítám, že bude také velký rozdíl mezi Istanbulem a zbytkem země…

Rozhodně, Turecko je oproti České republice opravdu rozlehlá země, ve které jsou obrovské rozdíly mezi venkovem a městy, mezi západem a východem. Ale také je tu neuvěřitelný potenciál pro růst. Navíc na krizi nikdy netratí všichni, je mnoho podnikatelů, kteří v těžkých časech rostou, investují do nových projektů. Obzvláště právě v Istanbulu, v Ankaře a samozřejmě na celém jižním pobřeží – což se třeba ukazuje i na nových příležitostech pro Inspinia Technology nebo ELKO EP.

Co jsou pro vás klíčové produkty, o které mají místní zájem?

Je to kombinace různých řešení. Máme vhodné nástroje pro vysoce hodnocené restaurace, hotely, apartmánové domy. Navíc nepřinášíme jen technologii, ale společně s ní také efektivitu a úspory, na což mnoho majitelů v nejistých dobách také slyší. Už proto, že cena elektřiny v posledních měsících několikrát dramaticky vyletěla nahoru. Velkým příslibem může být také HRESK – retrofitové řešení, které dokáže staré hotely během několika dnů a bez složitého vrtání, proměnit v trendy místa. A pak je tu celá oblast automatizace, kdy chytré domy, hotely nebo kanceláře prostě šetří výrazné prostředky, aniž by k tomu potřebovaly neustálou lidskou kontrolu.

Ve vašem profilu mě zaujala pozice KNX tutora. Co to vlastně znamená?

KNX sdružuje inženýry, kteří skutečně rozumějí technologickým řešením. Nekloužou po povrchu, ale dokážou vysvětlit celý systém fungování elektřiny, inovací či technologií. Celý KNX stojí na myšlence, že pokud chce někdo prodávat home automatizaci, ale třeba také mobilní telefon, musíte se naučit, jak funguje a získat relevantní kvalifikaci pro tento sektor. Proto KNX odstupňoval svá školení a certifikace do stupňů. Tutor je nejvyšší z nich. Nejsem jen partnerem, ale mám právo partnery školit a vysvětlovat jim trendy a novinky.

Jaká je šance, že české produkty a řešení uspějí v Turecku, ale také dalších „vašich“ zemích?

Klíčové je pro mě Turecko, protože v dalších zemích hodně sledují, co se děje u nás. V jádru jsme téměř stejná kultura – společensky i nábožensky. A pokud dokážeme uspět v Turecku a získat zde výrazné reference (a já nevidím jediný důvod, proč by se to nemělo s prokazatelnou kvalitou našich řešení podařit), budeme mít otevřené dveře i v Turkmenistán, Ázerbajdžánu, Uzbekistánu. Ostatně, už po léta tu byznys proudil po hedvábné stezce.

Mají české výrobky na tureckém trhu nějaký speciální obraz, nebo je důležité, že jsou Made in Europe?

Nám bude otevírat dveře Inspinia, protože máme na tureckém trhu po léta velké jméno a prokazatelné zkušenosti. Ale už ta je i díky našemu napojení na ELKO EP Made in Europe. Ale k vaší otázce, máme spíše respekt k evropským produktům. Věříme jim a Česká republika je pro nás součástí této evropské úrovně.