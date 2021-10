TZB-info / Elektrotechnika / Elektromateriály - materiály a komponenty pro elektrotechniku / Prakab Pražská kabelovna oslavila 100 let působení. Za tuto dobu hostivařská továrna nikdy nezastavila provoz

Společnost Prakab Pražská kabelovna, významný český výrobce kabelů, slaví letos 100. výročí svého vzniku. V roce 1921 ji získal a pod tímto názvem zaregistroval pokrokový elektrotechnik a průmyslník Emil Kolben. Prakab, který je špičkou v oblasti požárně bezpečnostních kabelů, je po celou svou stoletou historii v nepřetržitém výrobním procesu. Dodnes firma vyrábí kabely v původních prostorách hostivařské továrny. První zásadní proměnou má areál projít v následujícím roce.

Produkty Prakabu, jež najdeme i daleko za hranicemi Česka, nám umožňují používání moderních technologií a zajišťují naši bezpečnost. Ročně jde o více než 120 000 km kabelů o celkové váze 25 000 tun, díky kterým naše společnost funguje tak, jak jsme zvyklí.

Historie kabelů se pojí s telegrafickým spojením, rozmachem používání elektrické energie a rozvojem elektrotechniky. Zásluhou českého podnikatele jsou s Prakabem spojena taková slavná jména jako Thomas Alva Edison, Nikola Tesla nebo František Křižík, jehož studentem Emil Kolben byl. „Dnes můžeme říci, že s továrnou je za těch sto let spojen skoro každý, kdo v elektroprůmyslu něco znamenal a že kabely Prakab umožnily v posledním století rychlý rozvoj moderních technologií,“ říká Ing. Tomáš Zieschang, generální ředitel a jednatel společnosti.

O významu a strategičnosti kabelového průmyslu v moderní historii svědčí i skutečnost, že Prakab plně fungoval během druhé světové války. Nacisté z podniku udělali jednoho z klíčových výrobců kabelů namísto vybombardovaných německých továren. Pro samotného Emila Kolbena bylo přitom nacistické období osudné, český podnikatel zemřel v koncentračním táboře Terezín. Po jeho smrti společnost převzaly roku 1943 Křižíkovy závody. Po válce došlo ke znárodnění a začlenění do národního podniku Kablo. Vyráběly se zde například kabely pro letecký průmysl. Po privatizaci v roce 1992 vstoupila do Prakabu rodinná společnost SKW (Schwechater Kabelwerke GmbH), patřící potomkům Otto Steinera, se kterým Emil Kolben kabelovnu před sto lety zakládal. Nyní firma patří do holdingu SKB Industrieholding GmbH, kam spadají i rakouské Schwechater Kabelwerke, TOV Interkabel Kyjev a ICS Industrial Cables Slovakia.

V současné době Prakab vyrábí kabely pro energetiku, stavebnictví či dopravní průmysl. Je lídrem na poli požárně bezpečnostních kabelů využívaných v nejrůznějších stavbách, kde je potřeba, aby kabely byly schopny odolat požáru a zajistit funkční provoz. Těmi nejzajímavějšími projekty je rekonstrukce Národního muzea v Praze, při které bylo použito přes 200 km požárně bezpečnostních kabelů, dále pak pražské metro, Obchodní centrum Chodov, Tunel Blanka nebo Letiště Václava Havla. Vodiče a kabely od společnosti Prakab ale najdeme běžně i v domácnostech.

Více než polovina produkce české firmy míří do zahraničí, a tak kabely Prakab nalezneme ve vídeňském metru, v solární elektrárně v Austrálii nebo na letecké základně Ramstein v Německu.

Svoji stabilní pozici na trhu si Prakab obhájil i během nelehké doby covidové pandemie, kdy se mu podařilo udržet výrobu i všechny své zákazníky. Společnost měla v roce 2020 obrat 3,7 mld. Kč a letos očekává obrat kolem 4 mld. Kč. Každoročně investuje mezi 60–100 mil. Kč do modernizace technologií, automatizace a digitalizace výroby, čímž také nahrazuje nedostatek pracovní síly na trhu. V současné době má Prakab okolo 320 zaměstnanců a plánuje pro rozšíření výroby přijetí dalších. Kromě výroby investuje Prakab i do výzkumu a vývoje bezpečnostních kabelů ve svých vlastních laboratořích.

„Úspěch Prakabu spočívá v kombinaci tradiční výroby s moderními metodami v důrazu na vysokou kvalitu našich výrobků,“ uvádí ředitel společnosti Tomáš Zieschang. „Prioritou je ale také vývoj výrobků nových, což nám umožňuje pružně reagovat na specifické požadavky zákazníků a posunovat vpřed bezpečnostní standardy v celém oboru,“ doplňuje pan Zieschang.

Veškeré výrobky kabelovny nesou již od roku 2010 označení certifikátu Česká kvalita. Na vývoji nových technologií pracuje podnik i s vysokými školami, především s ČVUT v Praze a Technickou univerzitou v Liberci. Prakab se také v rámci svých možností snaží o maximálně udržitelný přístup, firma opakovaně získala ocenění za svůj ekologický přístup k výrobě. Velký důraz klade na recyklaci materiálů a jejich opětovné využití.

Významné změny čeká samotný areál Pražské kabelovny. Po sanaci starých skladištních budov se podnik rozhodl využít své strategické polohy v hostivařské průmyslové zóně a vyčlenil téměř třetinu své plochy pro výstavbu nových průmyslových a skladovacích hal. Ty chce pronajímat například firmám provozujícím e-shopy s potravinami, oblečením či elektronikou. Zahájení výstavby na ploše 25 tisíc metrů čtverečních je plánováno na letošní září, většina hal pak má být postavena v létě příštího roku.