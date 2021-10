TZB-info / Elektrotechnika / Elektromateriály - materiály a komponenty pro elektrotechniku / Nouze o čipy neovlivňuje jen automobilový průmysl. Brzdí také nástup chytrých odečtů vody nebo dodávky veřejného osvětlení

Nouze o čipy neovlivňuje jen automobilový průmysl. Brzdí také nástup chytrých odečtů vody nebo dodávky veřejného osvětlení

Omezování výroby, prodlužování dodacích lhůt či zdražování. Celosvětový nedostatek čipů se nedotýká pouze výroby automobilů, ale celé řady dalších odvětví. V Česku například zbrzdí zavádění měřidel vody a tepla s dálkovým odečtem. Zpožďují se také dodávky zařízení pro běžnou infrastrukturu, například veřejné osvětlení. Někteří specializovaní výrobci pak ukončují produkci svých novinek jen krátce po uvedení na trh. Podle některých odborníků se přitom situace zřejmě nezlepší dříve než koncem příštího roku.

V souvislosti s globálním nedostatkem čipů na trhu se nejčastěji zmiňují komplikace pro automobilový průmysl. Kvůli omezení výroby nových vozů se výrazně prodlužují i jejich dodací lhůty. Toto odvětví však není zdaleka jediné, jehož se nedostatek polovodičů dotýká. V posledních měsících totiž ovlivňuje také například dodávky měřičů tepla a chladu, vodoměrů na teplou vodu a indikátorů na radiátorech. Podle novely zákona o hospodaření energií by přitom všechna tato měřidla, která budou nově instalovaná v příštích měsících, měla mít funkci dálkového odečtu.

„Tato legislativa by měla platit od začátku roku 2022 a počet dálkově odečitatelných měřidel by se měl prakticky každým měsícem navyšovat. V roce 2027 by pak tuto funkci již měly mít všechny přístroje. Kvůli nedostatku čipů ale může mít minimálně počáteční nástup dálkových odečtů zpoždění. Očekáváme, že problém bude přetrvávat zhruba do poloviny příštího roku, pak se snad situace zlepší,“ uvedl Petr Holyszewski, vedoucí technického oddělení ze společnosti Enbra, která se zabývá problematikou rozúčtování a dálkových odečtů.

Podle něj se tak kvůli chybějícím čipům na trhu dálkově odečitatelné měřiče zdražují a zároveň se prodlužují dodací lhůty. „Na druhou stranu ale kvůli tomuto aktuálnímu problému zatím nehrozí, že by byl ohrožený termín roku 2027, kdy musí mít funkci dálkové odečtu všechna měřidla. Zároveň je však nutné zdůraznit, že v Česku bude tento přechod znamenat vybudování rozsáhlé infrastruktury, která spotřebuje také velké množství čipů. V budoucnu bude nutno v ČR dálkově odečítat okolo 5 milionů přístrojů,“ řekl Holyszewski.

Celosvětový nedostatek polovodičů ovlivňuje také cenu osobních počítačů či notebooků, která v posledních měsících stoupá. Odvětví výpočetní techniky se pak musí vypořádat i s výrazným zpožděním některých dodávek, například aktivních síťových prvků. Zatímco dříve se k zákazníkům dostaly do 30 dnů od objednání, nyní se tato doba prodloužila až na 5 měsíců.

Zpoždění dodávek se však týká i zařízení pro běžnou infrastrukturu. „Nedostatek čipů se u nás projevuje zpožděním dodávek u některých svítidel. Například dodací doba u svítidel pro polygon v brněnských Lužánkách se zdvojnásobila ze dvou měsíců na čtyři. U rozhodujících dodávek svítidel pro tento rok nám dodavatelé zatím termíny drží, možná i proto, že jsou pod smluvní pokutou. Další nákup předpokládáme realizovat v dubnu 2022 a jsme zvědaví, jak se situace vyvine,“ řekl provozně-technický ředitel Technických sítí Brno Josef Šaroun.

Podle některých odborníků však globální problém nedostatku polovodičů zřejmě nevymizí v horizontu následujících dvanácti měsíců. „Neočekáváme zlepšení na trhu dodávek dříve než před Vánocemi 2022, budeme se proto snažit pokračovat v držení dostatečných skladových zásob set-top boxů či síťových prvků i v příštím roce. Právě díky dostatečnému předzásobení hardwarem se nám letos podařilo nepromítnout rostoucí nákupní ceny na trhu do koncových cen pro zákazníky,“ řekl Lukáš Pazourek, marketingový ředitel značky netbox poskytující internet, mobilní služby či internetovou televizi Kuki.

Nedostatek čipů v tomto sektoru podle něj není ničím výjimečným, výpadky jsou totiž poměrně běžné. Rozdíl je však nyní v tom, že problém dopadl na většinu trhu a zasáhl téměř všechny společnosti využívající moderní technologie.

To potvrzují i zástupci z oboru audiotechniky. Podle Petra Macháčka z e-shopu Audigo znamenal tento globální problém dokonce i ukončení výroby některých nových modelů jen krátce po jejich uvedení na trh. „Není tak výjimkou, že se na nástupce velmi oblíbeného modelu čeká skoro rok. Zasáhlo to i vlajkové lodi, které není vůbec snadné nahradit. Snažíme se tak o rozšíření nabídky o nové značky, abychom výpadky co nejlépe nahradili. Obecně ale platí, že nedostatek čipů způsobil komplikace primárně výrobcům, nás se týká až sekundárně,“ uzavřel Macháček.