Kde technologie potřebuje jistotu, tam přichází na řadu PohlCon

Kabelové systémy jsou neviditelnou, ale naprosto zásadní součástí každé moderní stavby. Do jisté míry jsou mostem mezi technologií a architekturou. O vývoji, inovacích a budoucnosti kabelového managementu jsme hovořili s Jozefem Salvou, obchodním manažerem divize Kabelové nosné systémy společnosti PohlCon.
Jozef Salva, obchodní manažer divize
Redakce: Společnost PohlCon se již na českém trhu etablovala zejména ve spojení s výrobky, které souvisejí se statikou, odhlučnením a dalšími funkcemi pro betonové konstrukce. Proč přichází se sortimentem pro kabelové systémy až nyní?
Jozef Salva: Vznik samostatné divize byl logickým krokem v návaznosti na tradici a know-how mateřské firmy. Chceme být i v nové oblasti s novou cílovou skupinou vnímáni jako partner, který rozumí komplexnímu návrhu i montáži kabelových tras v celé šíři moderní výstavby – od průmyslových hal až po datová centra. Ostatně kabelové trasy navazují na jiné naše výrobky, mohu zmínit třeba kotevní kolejnice.
R: Z referencí i dlouhé přítomnosti na trhu vyplývá, že PohlCon vyniká velmi širokým sortimentem různých prvků. Platí to i pro kabelové systémy?
JS: Ano, široký sortiment je typický i pro naše kabelové systémy. Pokrýváme celé spektrum od klasických kabelových žlabů až po speciální řešení pro průmysl, datová centra či infrastrukturu. Díky tomu umíme podpořit malé projekty i rozsáhlé investice z jednoho místa. Naše nabídka na webu je zde.
Téměř 380 000 jednotlivých komponentů zajišťuje na letišti ve Frankfurtu správné umístění a upevnění produktů kabelových nosných systémů.
Z estetických důvodů mohou mít naše produkty povrchovou úpravu dle potřeby zákazníka (zde s bílou práškovou barvou RAL 9010).
R: Jak probíhá spolupráce s projektanty a investory při návrhu kabelových tras?
JS: Naším cílem není jen dodat materiál, ale být partnerem už od projektové fáze. Nabízíme technickou podporu při návrhu tras, statické výpočty i optimalizaci kombinací prvků. Projektantům poskytujeme 2D nebo 3D modely, podklady pro BIM a doporučení pro specifické situace. Zároveň máme vlastní konstrukční týmy, které navrhují atypické prvky – oblouky, přechody či spojky přesně podle potřeb zákazníka.
R: Nedávno jste v jednom článku zmínil kvalitu „Made in Germany“. Co tento pojem znamená v praxi?
JS: Nejde jen o původ výroby, ale o filozofii. Každý produkt prochází přísným testováním, je vyráběn podle evropských norem a zaručuje dlouhodobou mechanickou i korozní odolnost. Tato kvalita je pro naše partnery synonymem jistoty – zkrátka bezpečnost a spolehlivost jsou na stavbách klíčové.
R: Jak zvládáte požadavky na krátké dodací lhůty a individuální řešení?
JS: Velkou výhodou je logistické zázemí – výroba v Berlíně a sklad přímo v Praze. Díky tomu jsme schopni reagovat velmi rychle i na projekty s režimem „just in time“.
R: V jakých typech projektů se s vašimi systémy nejčastěji setkáme?
JS: Naše produkty jsou instalovány v průmyslových a výrobních halách, rozvodnách, datových centrech, strojovnách, ale i v dopravních stavbách, tunelech či výtahových šachtách. V poslední době výrazně roste zájem také v oblasti fotovoltaických konstrukcí a „chytrých“ budov.
Široká škála produktů a systémových řešení v tunelu metra.
Zapuštěný podlahový systém stavby v rámci rekostrukce výzkumného institutu poskytuje snadný přístup k inženýrským sítím pro pracovní, zasedací i seminární místnosti.
R: Vývoj kabelových systémů jde ruku v ruce s technologickým pokrokem. Co je pro Vás výzvou?
JS: Velkou pozornost věnujeme inovacím v oblasti podlahových systémů. Ty umožňují elegantní a bezpečné vedení kabeláže přímo v podlaze. To je ideální pro kanceláře nebo konferenční centra s proměnlivým uspořádáním. Cílem je spojit technickou funkčnost s komfortem uživatele a přinášet vyzkoušená řešení pro éru chytrých budov.
R: Jak vnímáte budoucnost kabelových systémů v kontextu udržitelnosti a digitalizace stavebnictví?
JS: Pořád hledáme řešení, která směřují k efektivnější výrobě, prefabrikaci a digitalizaci projektů. Prefabrikované kabelové trasy pomáhají snižovat materiálové i energetické náklady. Digitalizace projektování a BIM knihovny umožňují navrhovat řešení, která minimalizují chyby a výrazně zvyšují spolehlivost realizací.
R: Co byste rád na závěr vzkázal odborné veřejnosti a potenciálním zákazníkům?
JS: Chtěl bych poděkovat všem, kdo posouvají stavebnictví směrem k efektivnějším a kvalitnějším řešením. Věříme, že spojení kvalitních výrobků, digitalizace a technické odbornosti přináší největší hodnotu investorům i projektantům. Rádi vás podpoříme u projektů, kde záleží na přesnosti a dlouhodobé spolehlivosti.
Závěr
PohlCon ukazuje, že i „neviditelné“ prvky stavby mohou být zdrojem inovace, přesnosti a dlouhodobé spolehlivosti. Tradice značky PUK se tak propojuje s technologiemi budoucnosti – od precizních kabelových tras až po chytré podlahové systémy pro moderní stavby.
