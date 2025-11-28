Nejnavštěvovanější odborný web
Kde technologie potřebuje jistotu, tam přichází na řadu PohlCon

28.11.2025
PohlCon Česká republika s.r.o.
Sponzorováno

Kabelové systémy jsou neviditelnou, ale naprosto zásadní součástí každé moderní stavby. Do jisté míry jsou mostem mezi technologií a architekturou. O vývoji, inovacích a budoucnosti kabelového managementu jsme hovořili s Jozefem Salvou, obchodním manažerem divize Kabelové nosné systémy společnosti PohlCon.

Kabelové nosné systémy PohlCon v prostoru podzemních parkovacích garáží.
Jozef Salva, obchodní manažer divize
Redakce: Společnost PohlCon se již na českém trhu etablovala zejména ve spojení s výrobky, které souvisejí se statikou, odhlučnením a dalšími funkcemi pro betonové konstrukce. Proč přichází se sortimentem pro kabelové systémy až nyní?

Jozef Salva: Vznik samostatné divize byl logickým krokem v návaznosti na tradici a know-how mateřské firmy. Chceme být i v nové oblasti s novou cílovou skupinou vnímáni jako partner, který rozumí komplexnímu návrhu i montáži kabelových tras v celé šíři moderní výstavby – od průmyslových hal až po datová centra. Ostatně kabelové trasy navazují na jiné naše výrobky, mohu zmínit třeba kotevní kolejnice.

R: Z referencí i dlouhé přítomnosti na trhu vyplývá, že PohlCon vyniká velmi širokým sortimentem různých prvků. Platí to i pro kabelové systémy?

JS: Ano, široký sortiment je typický i pro naše kabelové systémy. Pokrýváme celé spektrum od klasických kabelových žlabů až po speciální řešení pro průmysl, datová centra či infrastrukturu. Díky tomu umíme podpořit malé projekty i rozsáhlé investice z jednoho místa. Naše nabídka na webu je zde.

Letiště ve Frankfurtu
Téměř 380 000 jednotlivých komponentů zajišťuje na letišti ve Frankfurtu správné umístění a upevnění produktů kabelových nosných systémů.

Produkty s povrchovou úpravou
Z estetických důvodů mohou mít naše produkty povrchovou úpravu dle potřeby zákazníka (zde s bílou práškovou barvou RAL 9010).

R: Jak probíhá spolupráce s projektanty a investory při návrhu kabelových tras?

JS: Naším cílem není jen dodat materiál, ale být partnerem už od projektové fáze. Nabízíme technickou podporu při návrhu tras, statické výpočty i optimalizaci kombinací prvků. Projektantům poskytujeme 2D nebo 3D modely, podklady pro BIM a doporučení pro specifické situace. Zároveň máme vlastní konstrukční týmy, které navrhují atypické prvky – oblouky, přechody či spojky přesně podle potřeb zákazníka.

R: Nedávno jste v jednom článku zmínil kvalitu „Made in Germany“. Co tento pojem znamená v praxi?

JS: Nejde jen o původ výroby, ale o filozofii. Každý produkt prochází přísným testováním, je vyráběn podle evropských norem a zaručuje dlouhodobou mechanickou i korozní odolnost. Tato kvalita je pro naše partnery synonymem jistoty – zkrátka bezpečnost a spolehlivost jsou na stavbách klíčové.

R: Jak zvládáte požadavky na krátké dodací lhůty a individuální řešení?

JS: Velkou výhodou je logistické zázemí – výroba v Berlíně a sklad přímo v Praze. Díky tomu jsme schopni reagovat velmi rychle i na projekty s režimem „just in time“.

R: V jakých typech projektů se s vašimi systémy nejčastěji setkáme?

JS: Naše produkty jsou instalovány v průmyslových a výrobních halách, rozvodnách, datových centrech, strojovnách, ale i v dopravních stavbách, tunelech či výtahových šachtách. V poslední době výrazně roste zájem také v oblasti fotovoltaických konstrukcí a „chytrých“ budov.

Tunel metra
Široká škála produktů a systémových řešení v tunelu metra.

Zapuštěný podlahový systém
Zapuštěný podlahový systém stavby v rámci rekostrukce výzkumného institutu poskytuje snadný přístup k inženýrským sítím pro pracovní, zasedací i seminární místnosti.

R: Vývoj kabelových systémů jde ruku v ruce s technologickým pokrokem. Co je pro Vás výzvou?

JS: Velkou pozornost věnujeme inovacím v oblasti podlahových systémů. Ty umožňují elegantní a bezpečné vedení kabeláže přímo v podlaze. To je ideální pro kanceláře nebo konferenční centra s proměnlivým uspořádáním. Cílem je spojit technickou funkčnost s komfortem uživatele a přinášet vyzkoušená řešení pro éru chytrých budov.

R: Jak vnímáte budoucnost kabelových systémů v kontextu udržitelnosti a digitalizace stavebnictví?

JS: Pořád hledáme řešení, která směřují k efektivnější výrobě, prefabrikaci a digitalizaci projektů. Prefabrikované kabelové trasy pomáhají snižovat materiálové i energetické náklady. Digitalizace projektování a BIM knihovny umožňují navrhovat řešení, která minimalizují chyby a výrazně zvyšují spolehlivost realizací.

R: Co byste rád na závěr vzkázal odborné veřejnosti a potenciálním zákazníkům?

JS: Chtěl bych poděkovat všem, kdo posouvají stavebnictví směrem k efektivnějším a kvalitnějším řešením. Věříme, že spojení kvalitních výrobků, digitalizace a technické odbornosti přináší největší hodnotu investorům i projektantům. Rádi vás podpoříme u projektů, kde záleží na přesnosti a dlouhodobé spolehlivosti.

Závěr

PohlCon ukazuje, že i „neviditelné“ prvky stavby mohou být zdrojem inovace, přesnosti a dlouhodobé spolehlivosti. Tradice značky PUK se tak propojuje s technologiemi budoucnosti – od precizních kabelových tras až po chytré podlahové systémy pro moderní stavby.


