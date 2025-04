TZB-info / Elektrotechnika / AMPER na nové vlně aneb krátké ohlédnutí řečí čísel

AMPER na nové vlně aneb krátké ohlédnutí řečí čísel

V druhé polovině března brněnské výstaviště po roce opět přivítalo veletrh AMPER. A letošní, již 31. ročník lze jak podle počtu návštěvníků, tak podle bezprostředních reakcí vystavovatelů hodnotit jako vydařený.

Na uplynulý veletrh AMPER 2025 se můžeme podívat buď z klasického pohledu dle obsahu tiskových zpráv, nebo lehce historickou retrospektivou s využitím čísel a vzpomínek. Pro první variantu bude nejvhodnější oficiální tisková zpráva, která zcela jistě popíše jeho letošní nosné oblasti, prezentované produkty a vůbec celý ten obsáhlý soubor doprovodných a souvisejících akcí (aktuální tiskové info je uvedeno v závěru tohoto článku).

Pro tu druhou jsem si ještě plný dojmů z Brna zkusil projít vlastním archívem poznámek a zde je alespoň to základní.

Veletrh řečí čísel

Historie veletrhu se váže do roku 1993[1], kdy se jeho první ročník konal v Paláci kultury v Praze. Zúčastnil se ho na tu dobu famózní počet 134 vystavovatelů a následujících patnáct let se jejich počet pravidelně zvyšoval. A to až na 826 při jeho jubilejním 15. ročníku v roce 2007. Tehdejší tisková zpráva uváděla nejvyšší doloženou návštěvnost – 51.157 příchozích odborných návštěvníků (při tehdejších cenách vstupenek stále ještě nešlo o veletrh určený pro širokou veřejnost).

Tento ročník se již konal v novém areálu Výstaviště PVA v Letňanech, po již zmíněném Paláci kultury jsme se na jednotlivé ročníky mohli za elektronikou postupně vydat na pražský Strahov (od roku 1996) a na Výstaviště Praha v Holešovicích (od roku 2000). Kromě vzestupného trendu vystavovatelů si tou dobou veletrh uchovával průměrnou návštěvnost kolem 50 tisíc návštěvníků, která mu vydržela i po přesunu do Brna na místní výstaviště (BVV).

Změna místa konání zájem o elektrotechniku a elektroniku nesnížila. Devět před-covidových ročníků v Brně se do análů zapsalo průměrnou účastí kolem 43 tisíc návštěvníků a více než 600 pravidelných vystavovatelů. Co do řeči čísel to sice jsou nižší počty, nicméně v oblasti výstavnictví se jednalo o setrvale úspěšný stav.

Pokud bychom si prvních 27. ročníků chtěli rozdělit na vývojové etapy, tak první by se mohla například nazývat analogová a druhá digitální. Od letáků a tištěných katalogů jsme se v rámci nich dostali k plošně dostupným informacím na internetu, tedy k e-shopům a PDF dokumentacím. Obě tyto etapy AMPER, na rozdíl od jiných veletrhů zvládnul, a tak se nyní můžeme těšit z jeho restartu v etapě nové, klidně jí říkejme AI.

Nová etapa

Účelem předchozích odstavců byl nejen přehled historických faktů, ale i nástin skutečnosti, že úspěšnost výstavnictví nelze hodnotit po každém ročníku. K hodnocení jsou vhodnější tzv. milníky, kterými kromě kulatících se číslic mohou být i jiné události. Tou, co v oblasti výstavnictví oddělila to staré (u Amperu prvních 27. ročníků) od nového, byl konec února 2020 a všudypřítomný covid.

Třetí vývojová etapa veletrhu AMPER se píše od roku 2022 a již proběhlé čtyři ročníky s účastí do 30 tisíc návštěvníků svědčí o tom, že zájem by tu byl. Jsou tu i nová témata, nové firmy (letos 440 vystavujících společností) a nejspíše i nové pojetí výstavnictví.

A co dalšího tato nová etapa může přinést? Na to si ještě chvíli počkejme. Máme za sebou sice již 4 tyto nové ročníky, ale na jejich hodnocení je ještě brzy. To si nechme na jaro 2029 a výsledky po 35. ročníku.

Nové pojetí

Co se týká možného restartu nového způsobu výstavnictví, tak letošní rok (alespoň co se v Brně v rámci kávových přestávek povídalo) byl ve znamení společnosti ELKOV elektro. Bylo to dáno nejen tím, že byl s 1 700 m2 hlavním vystavujícím partnerem, ale i pojetím přístupu ke svým obchodním partnerům (cca 40 spoluvystavovatelům) a hlavně k zákazníkům. Že byla kombinace „silnoproud & slaboproud pod jednou střechou“ tím správným tahem, dokazoval po celé tři dny permanentní nápor ve všech koutech výstavní plochy tohoto multi-oborového stánku.

Styl společného prezentování dal vzpomenout na jiný, již několik let uskladněný odborný veletrh s názvem PRAGOALARM. Jednalo se o historicky první slaboproudý bezpečnostní mezinárodní veletrh, který v době, kdy AMPER teprve začínal, počítal už svůj 3. ročník[2]. A i přes to, že zde byla celá řada pokusů o jeho pokračování, tak pro tuto ne zcela okrajovou oblast tu pravidelná akce chybí.

Zájem návštěvníků o představené produkty z oblasti bezpečnostních či poplachových technologií[3] a to nejen na multi-stánku ELKOV elektro svědčí o tom, že teď už snad bezpečnostní výstava chybět nebude a třeba se rozšíření názvu na AMPER – veletrh elektrotechniky, elektroniky, bezpečnostních technologií a energetiky dočkáme už příští rok.

Závěr

Už teď se můžeme těšit, co nového nám přinese příští ročník. To už bude dokončena výstavba nové multifunkční haly ARENA Brno, na kterou bude z nových parkovacích míst zajímavý výhled.

Poznámka autora:

Veletrh AMPER v Paláci kultury v Praze a výstava zabezpečovací techniky v Domu u Hybernů jsou úplné počátky slaboproudu v České republice. Z tehdy stále ještě okrajového oboru se do dnešní doby vyvinulo několik naprosto samostatných oblastí. Výstavnictví tehdy o více než rok předběhlo první odborné publikace či časopisy a prostředí prvních odborných a veřejnosti nepřístupných konferencí bylo podnětem ke vzniku prvních odborných cechů a spolků. Na prostředí té doby dalo v rámci letošního veletrhu AMPER v Brně vzpomenout Technické muzeum v Brně, které na svém stánku představilo výkvět tehdejší výpočetní techniky. Pokud by tedy někdo chtěl srovnávat nesrovnatelné, tak se může vydat do Brna ještě jednou. Tentokráte do expozice „Výpočetní technika“ na ucelenou výstavu, která prezentuje historický vývoj počítačové techniky. Té techniky, která před již několikrát zmiňovanými 30 roky nebyla vůbec samozřejmostí a bez které si dnes nedovedeme představit ani jeden den našeho moderního života.

Literatura a zdroje:

https://cs.wikipedia.org/ PRAGOALARM (Knihovna Policejní akademie ČR): původně se jednalo o mezinárodní výstavu zabezpečovací techniky, systémů a služeb, bezpečnostních systémů a videotechniky. U zrodu tohoto veletrhu v roce 1991 ještě pod názvem PRAGOSEC stálo Ministerstvo vnitra ČR, Česká pojišťovna a profesní sdružení Cech zřizovatelů bezpečnostních systému (CZBS). V roce 1992 se pokračování neslo už pod názvem PRAGOALARM. Důvodem pro vznik a pořádání tehdy byla kromě jiného absence podobně zaměřeného veletrhu. Přehled vystavovatelů z oblasti bezpečnostních technologií (Katalog vystavovatelů Amper 2025):

2N Telekomunikace, a.s.; ADDAT s.r.o.; AJAX/ABBAS – oficiální distributor pro ČR; Avigilon; BRADY s.r.o.; Dahua Technology Czech s.r.o.; Dräger Safety s.r.o.; ELNIKA plus, s.r.o.; FM Institute, s.r.o.; HIKVISION Czech s.r.o.; INFOCOM LTD, LLC; JABLOTRON; LEGRAND s.r.o.; Papouch store s.r.o.; PARTIZAN SECURITY s.r.o.; VARNET a.s.



Přehled stánků a značek bezpečnostních technologií prezentovaný na stánku ELKOV elektro (zdroj internetové stránky vystavovatele): Avigilon, Bosch, Dahua, Hikvision, Varnet,

2N, Axis, C4, Jablotron. Lites, Optex, Paradox, Senstar, Techfass

AMPER 2025

Největší mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky v České republice a na Slovensku.

Nejefektivnější mix prezentace, obchodu a networkingu. Řešení pro energetiku, průmysl, města i dopravu.

420 vystavovatelů na vlně inovací

Termín konání: úterý 18. 3. 2025 – čtvrtek 20. 3. 2025

Ročník 2025 v číslech

26 tisíc návštěvníků

440 vystavovatelů z 25 zemí

85 mediálních a odborných partnerů

5 ocenění ZLATÝ AMPER z 22 nominací

1 Studentský Zlatý Amper (historický první)

20 prezentací v sekci Innovetion Hubu a StartUpů

17 konferencí

1 AMPER SUMMIT

Zahraniční účast

Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie, Francie, Irsko, Polsko, Švýcarsko, Maďarsko, Bulharsko, Švédsko, Litva, Srbsko, Indie, Čína a Taiwan.

Odborná skladba návštěvníků

Technici, manažeři, energetici, obchodníci, projektanti, revizní technici, programátoři, technologové, zástupci měst a obcí, investoři a další specialisté.

AMPER FOR BUSINESS

Fórum investičních a exportních možností – 19. 3. od 14:00 v sálu P4.

Exkluzivní exponát

Elektrický propulsní pohon 150kW s třílistou vrtulí představila firma MGM COMPRO v hale P.

AMPER SUMMIT

Vrcholná konference na téma Limity distribuční sítě pro moderní energetiku proběhla za vysoké účasti odborníků.

AMPER INNOVATION HUB a STARTUP

Taktéž úspěšně proběhla přehlídka budoucnosti elektrotechniky, elektroniky a informatiky. Hub v hale P lákal na největší expozice předních vědeckotechnických center a startupů na významné ploše. Představili se:

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoké učení technické v Brně a CEITEC

CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute)

MEGA robot

Smart City Innovation Institute

AMPER E-MOBILITY

Přehlídka elektromobilů a nabíjecí infrastruktury byla nedílnou součástí veletrhu a zaměřila se letos na budoucnost udržitelné dopravy. Již 14. ročník přehlídky AMPER e-mobility zahrnoval prezentaci:

Elektromobilů včetně elektrických vozů pro komunální služby a sklady;

Dobíjecí infrastruktury, baterií a jejich recyklaci;

Softwarových řešení pro správu flotil a řízení dobíjení.

Průmyslové drony

Partneři byli ELEKTROFEST, SDA, Automakers a anketa Auto roku 2025.

ZLATÝ AMPER

Tradiční soutěž ZLATÝ AMPER proběhla první den veletrhu. V porotě zasedli odborníci z praxe a vysokých škol.

VELETRH AMPER 2025 se konal pod záštitou:

Předsedy vlády České republiky Petra Fialy

Hospodářské komory České republiky

Ministra průmyslu a obchodu České republiky

Ministra dopravy České republiky Mgr. Martina Kupky

Ministra pro vědu, výzkum a inovace PhDr. Marka Ženíška, Ph.D.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

Zdroj: www.AMPER.cz