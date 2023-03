Jak snížit spotřebu elektřiny v domácnosti? V tomto článku se zaměříme na elektrické spotřebiče. Pokud elektřinou i vytápíte nebo připravujete teplou vodu, bližší informace najdete v rubrikách Úspory energie ve vytápění domácnosti a Úspory v oblasti teplé vody.

U domácích spotřebičů je třeba nejprve vyhodnotit, které z nich jsou největšími konzumenty elektrické energie. Sledujeme dva parametry – spotřebu a dobu provozu. Součin těchto dvou parametrů nám udává spotřebu v kilowatthodinách, což jsme následně schopni převést na peníze – prostým vynásobením cenou elektrické energie.

Na TZB-info v sekci Tabulky a výpočty naleznete hned několik výpočtů týkajících se vyhodnocení spotřeby elektrických spotřebičů. Nejjednodušší je právě výpočet spotřeby dle příkonu, případně Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii, konkrétně sekce „Jaká je potřeba elektřiny ostatních spotřebičů”“.

Největší spotřebu elektřiny mají typicky: spotřebiče s ohřevem, spotřebiče s motorem a trvale běžící spotřebiče – chladničky, mrazáky, osvětlení, ale i třeba PC a routery.

U nových chladniček a mrazáků se dnes uvádí roční spotřeba v kWh/rok, u myček nádobí, sušiček, praček atp. se uvádí spotřeba na jeden cyklus. Tyto hodnoty naleznete na energetickém štítku, případně v návodu ke spotřebiči.

K porovnání můžete použít výpočet Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů, který vám usnadní rozhodování, zda je lepší si pořídit dražší spotřebič s nižší spotřebou nebo levnější spotřebič se spotřebou o trochu vyšší.

Pro měření spotřeby již používaných elektrických spotřebičů doporučujeme pořídit si za pár stokorun jednoduchý wattmetr do zásuvky. Lze s ním měřit okamžitý příkon spotřebiče, ale také jej lze používat dlouhodobě – například celý týden, měsíc.

První způsob je vhodný pro měření spotřebičů s konstantním příkonem (například osvětlení), druhý způsob je vhodný pro spotřebiče s proměnlivým příkonem (například televize, chladnička, mrazák, pračka, blikající světla atp.).

Tímto způsobem si můžete ověřit nejen spotřebu starých spotřebičů, ale i těch nově zakoupených.

U nově zakoupených spotřebičů vždy hleďte na spotřebu deklarovanou na energetickém štítku, ale důležitý je také provoz spotřebičů.

U chladniček dbejte na to, aby chladnička měla v pořádku těsnění. Pokud nemá, tak se uvnitř začne tvořit námraza a prostor chladničky se bude nedostatečně ochlazovat. Takže kompresor poběží delší čas, čímž se samozřejmě zvýší spotřeba elektrické energie. A zároveň se takto snižuje životnost kompresoru.

Máte-li možnost, je vhodné umístit chladničku do nevytápěné místnosti anebo s ohledem na obsah zvýšit teplotu uvnitř chladničky. Teplo přechází z teplejšího tělesa na studené, to znamená, že vzduch okolo lednice ohřívá prostor uvnitř lednice. Chladicí systém lednice, aby udržel nastavenou teplotu, pak musí toto teplo odvádět. Pokud snížíme rozdíl teplot okolí a vnitřkem lednice, sníží se i spotřeba elektrické energie spotřebovaná kompresorem na chlazení.

Stejná doporučení jako u chladniček platí i pro mrazáky. Tedy těsnění v dobré kondici, umístění do nevytápěné místnosti, optimalizace rozdílu teplot uvnitř a vně.

Z hlediska konstrukčního dávejte přednost pultovým mrazákům. Studený vzduch v mrazáku (ale i v lednici) má vyšší hustotu než vzduch v místnosti. To znamená, že je těžší a při otevření stojatého mrazáku či lednice se „nevylije“ ven. Jeho prostor zaujme teplý vzduch, který pak následně musíte opět vychladit, na což je spotřebována elektrická energie. V případě pultových mrazáků k tomuto fyzikálnímu jevu nedochází.

Energetická náročnost provozu pračky, zejména v místech s tvrdou vodou, je ovlivněna kondicí topného tělesa – vodní kámen snižuje účinnost ohřevu a tím pádem se provoz pračky prodražuje. Zde se nabízí přidávání změkčovačů vody anebo rovnou instalace úpravny vody pro celý dům (dobré je to nejen pro pračku, ale i pro zásobník teplé vody, rychlovarnou konvici atp.).

Pokud máme málo znečištěné prádlo, že vhodné použít na jeho vyprání EKO režim.

Stejně jako u pračky, tak i u myčky nádobí lze ušetřit použitím EKO režimu – pokud máme málo znečištěné nádobí (bez přischnutých zbytků jídla apod.).

Na TZB-info si můžete výpočtem porovnat, jak myčka vychází ekonomicky v porovnání s ručním mytím. Dokud nezapočítáte cenu vlastního času, tak je ruční mytí levnější. Započítáte-li ho, je to přesně naopak a to znatelně. A z hlediska spotřeby vody je zase šetrnější myčka nádobí.

Takže používání myčky lze jen doporučit.

Zaprvé ohřívejte jen takové množství vody, které spotřebuje – ohřev 2 l vody o 90 °C trvá cca 6 minut a spotřebuje zhruba 0,2 kWh. Přesněji si to můžete ověřit Výpočtem na dobu ohřevu teplé vody.

Možností, jak využít přebytečně ohřátou vodu a nenechat ji zbytečně vychladnout, je připravit si čaj do termosky.

Přečtěte si také Výpočet doby ohřevu teplé vody Přejít na online výpočet

Sušička prádla

V krátkosti – na provozu sušičky se dá ušetřit sušením prádla venku.

I v našich zeměpisných šířkách lze pro sušení prádla využívat energii Slunce a větru po dobu minimálně půl roku. Takže pokud nemáte moc prašnou zahradu, nevadí vám případné pyly na prádle anebo nepotřebujete prádlo rychle usušit, lze se provozu sušičky úspěchem vyhnout.

Osvětlení

V běžné domácnosti svítí světla každý den i několik hodin. Samozřejmostí by mělo být, že při odchodu z místnosti zhasínáme. Tedy pokud se během chvilky zase nevrátíme.

Z hlediska provozu je vhodné staré žárovky vyměnit za jejich LED žárovky, stejně tak trubice do zářivek vyměnit za LED světelné zdroje.

Jedna vyměněná LED žárovka svítící 2 hodiny denně uspoří za rok 60 kWh (tj. 500 Kč).

Zářivky mají cca ⅕ příkonu původních trubic a vyplatí se je vyměnit také – do roka by se měla investice vrátit a po dobu další životnosti již šetříme.

Podrobněji si můžete úsporu spočítat ve výpočtu Porovnání nákladů na osvětlení.

Televizor

To samé, co jsme si řekli o osvětlení, platí pro televizor. V dnešní domácnosti není výjimkou, že je televize v provozu i 16 hodin za den. Zejména, pokud máte v domácnosti ještě televizi s plazmovou obrazovkou, tak zvažte její výměnu. Její příkon je 3x až 4x vyšší než příkon LED TV srovnatelné velikosti.

Používáte-li televizor jen jako kulisu pro práci a nesledujete ji, zkuste se podívat, zda váš televizor disponuje možností snížení jasu nebo vypnutí obrazu.

Těmito režimy můžete docílit 50 až 80% úspory.

Náhrada starého elektrického spotřebiče novým

Uvažujete-li o náhradě starého, ještě fungujícího spotřebiče novým, použijte Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče, který vám pomůže vyhodnotit vaši investici.

Přečtěte si také Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče Přejít na online výpočet

Klimatizace

Pokud je v domě instalována klimatizace, tak je dobré ji pomoci stíněním oken – čím méně slunečních paprsků dopadne přímo na zasklené konstrukce, tím méně se interiér ohřeje a tím méně chladicího výkonu bude potřeba. Zde mám na mysli instalaci markýz, rolet a žaluzií.

Pevné žaluzie lze s výhodou použít i v zimě, kdy se stanou další izolační vrstvou okna. A samozřejmě si to u nás můžete spočítat ve Výpočtu oslunění a zastínění okenní plochy.

Přečtěte si také Výpočet oslunění/zastínění okenní plochy Přejít na online výpočet

Fotovoltaika

Pořízení domácí fotovoltaické elektrárny je investičně náročné, vyžaduje dostatečnou konstrukci krovu, vyžaduje nějaké zázemí pro střídač a případně bateriové hospodářství.

Z vyrobené elektřiny je možné napájet spotřebiče, které jsou v době její produkce v provozu (ideální pro napájení systémů klimatizace, kde je vysoká “současnost” výroby i spotřeby), nebo je možné ji akumulovat. Buď do již zmíněných baterií a využít elektrickou energii později – pro svícení nebo provoz malých spotřebičů (routery, modemy, počítače, TV atp.), nebo do vody (například ohřevem zásobníku teplé vody) anebo do chladu (lednice, mrazáky).

Samostatnou kapitolou je prodej přebytečné energie, který může samozřejmě přinášet nějaký finanční výdělek a pomoci splácet pořizovací náklady.

Přečtěte si také Fotovoltaika Více k tématu

Rada energetického specialisty je zdarma

Na závěr bych rád zdůraznil, že kdokoliv uvažuje o provedení energetických opatření, měl by se vždy obrátit na energetického specialistu – energetického auditora, projektanta technických zařízení budov či projektanta v oboru pozemních staveb.

Takový odborník, svým školeným okem, zachytí to, co by laika vůbec nenapadlo řešit. A služby energetického specialisty můžete využít zdarma.