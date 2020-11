TZB-info / Elektrotechnika / AgeVolt – revoluční chytré nabíjecí stanice elektromobilů

AgeVolt – revoluční chytré nabíjecí stanice elektromobilů

Představujeme vám revoluční novinku v oblasti nabíjení elektrických vozidel. Slovenský nabíjecí systém AgeVolt, využívající náš řídicí systém Tecomat Foxtrot, nabízí komplexní řešení, které ocení především majitelé budov s parkovišti. Ti v souvislosti s narůstajícím trendem elektromobility často zápasí s navyšováním rezervované kapacity nebo s pokutami za její překročení, ale i s přetěžováním elektrické sítě.

Popis reference

AgeVolt nabízí AC nabíjení elektromobilů s plynulým řízením výkonu 0–22 kW. Systém vhodný pro všetky typy budov od rodinných domů přes nákupní centra až po hotely řídí centrální jednotka naší firmy Teco a.s., která dokáže ovládat desítky nabíjecích stanic na jednom místě. Monitoruje spotřebu budovy (prostřednictvím elektroměru) a optimalizuje aktuální výkon nabíjení podle různých parametrů a díky tomu není nutné zřizovat samostatnou elektrickou přípojku. Řídicí jednotka Teco zabezpečí, že celý systém funguje autonomně bez nutnosti napojení na externí cloudový systém, takže ho má majitel budovy vždy plně pod kontrolou.

AgeVolt HOME: Rodinné domy ocení i spolupráci s fotovoltaikou

U rodinných domů řešení AgeVolt zná maximální míru elektrického zatížení budovy, proto vždy dovolí nabíjaní auta jen takovým výkonem, jaký je aktuálně k dispozici vzhledem na spotřebu v domácnosti. Majiteľ tak nemusí měnit jističe za výkonnější a platit vyšší rezervovaný příkon, ani se obávat přetížení sítě. Navíc v případě využívání fotovoltaiky může nabíjet svůj elektromobil zcela zdarma. AgeVolt totiž mimo aktuální spotřeby domácnosti dokáže monitorovat i výrobu elektřiny solárními panely.

Každou i domácí nabíječku je možné připojit do sítě veřejně dostupných nabíječek a v režimu SALE přes ni prijímat platby. „Režim SALE však bude určite atraktívní i pro majitele domů s fotovoltaikou. Každá naše nabíječka se dá upravit do podoby dvojnabíječky, přičemž jedna zásuvka bude například v garáži pro majitele a druhá vyvedená před dům k dispozicii pro veřejnost. Pokud má majitel přebytek energie ze solárních panelů, může ji poskytnout dále a mít z ní tak zisk,“ vysvětluje Zuštiak. Začátkem příštího roka už bude v provozu i nová síť veřejných nabíjecích stanic – AgeVolt Digital Platform.

AgeVolt BUSINESS: Velké budovy ušetří na rezervovaném příkonu

Kancelářské budovy, hotely či nákupní centra na systému AgeVolt ocení, že nepotřebují navyšovat paušální poplatky za elektřinu neohrozí je pokuty za překročení rezervovaného příkonu. Ten totiž systém hlídá společně smaximální mírou zatížení kabeláže v takzvaných úzkých místech (kde je zatížení limitované existující elektroinstalací). To znamená, že se na parkoviště nedostane nikdy víc elektrické energie, než umožňuje aktuální situace. „Majitelé budov tak nemusí rešit počet nabíječek na parkovisti, měnit kabeláž za silnejší, ani se bát situace, že budou vytížené na maximum všechny nabíječky a to zrovna v čase, kdy si všichni v budově vaří svou ranní kávu a tím dojde k překročení rezervované kapacity nebo vypnutí jističe,“ říká zakladatel projektu AgeVolt Ján Zuštiak. Systém také nabízí možnost prioritizace uživatelů, takže VIP hosti nebo stálí zákazníci budou moci nabíjet na maximální možný nabíjecí výkon.

Díly skládačky, o kterých rozhodujete vy

AgeVolt sa ke svéjmu novému majiteli nemusí dostat jen jako hotový výrobek ve svých barvách. O funkcích a provedení celého systému totiž může v plné míře rozhodnout klient. Buď si ho může zakoupit levněji v rozloženém stavu a poskládat si ho anebo si zvolí jen vybrané komponenty a zapracuje je do svých projektů podla svého uvážení. Dokáže tak integrovat AgeVolt do vlastních rozváděčů, boxů nebo sloupků – zkrátka kdekoliv mu to vyhovuje.

Zákazníci Teco tady mají možnost nákupu hardware Teco dle svých zvyklostí přímo v Tecu, stejně tak jako i další komponenty těchto skladaných nabíjecích stanic (boxy, uchycení, kabelové svazky, …) i SW AgeVolt. Tímto prodejním kanálem mohou zvýšit svou marži na dodávkách a koncovým užovatelům nabídnout další servisní služby či pozáruční servis.

Důležité je, že i na tyto kompletované nabícecí stanice se vztahují požadované certifikace 61581-22 EIC:2001. Ceník všech modulů a komponentů naleznete již brzy v ceníku společnosti Teco.

Revoluční projekt s evropskou pečetí výjimečnosti

Kvalitu jedinečného spojení hardware od naší firmy Teco a software AgeVolt už stihla posoudit i Europská komise, která mu v červnu 2020 udělila certifikát výjimečnosti Seal of Excellence, a zařadila jej tak mezi nejinovativnější projekty Evropy. Další informace o tomto revolučním nabíjecím systému, který propojuje nabíjení elektrických vozidel s energy managementom budov, najdete na www.agevolt.com.

