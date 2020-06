TZB-info / Elektrotechnika / Robotika za časů koronaviru

Robotika za časů koronaviru Aneb – kdy jindy, když ne teď

V pestrém portfoliu společnosti Amtech spol. s r. o. nalezneme výjimečný oktet aplikací. Jsou to pomocníci nejenom v elektrotechnice, ale i v celé řadě jiných odvětví. Například Viktor Čistič zde má premiéru jako zcela jedinečný „záskok za lidský faktor“ v bojových podmínkách probíhající pandemie.

Boguslaw Wojnar, polský satirik 1927: „Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky?“

Polský satirik tnul do živého, ale jako vždy tento citát postihuje svým vtipem pouze úzký segment lidského konání. A jako z udělání ta zmíněná mechanická činnost patří k doménám robotické činnosti, zvládá ji lépe, přesněji a hlavně rychleji, bez nároku na povinnou přestávku, jinak hrozí, že dotyčný zešílí z monotónní činnosti. Takže nejde o to, nač potřebujeme roboty, ale právě proto je potřebujeme. Zkuste 8 či 12 hodin utahovat jeden šroubek na běžícím páse. Tuto pošetilost nám ukázal už kdysi v Moderní době Charlie Chaplin.











Je opravdu nezbytné riskovat některé životy v době vyspělé robotiky?

Dnes netradičně začneme otázkou. Tušíte, kdo je či byl Viktor Čistič? Pokud řeknete, že je to jedna z postav kdysi kultovního filmu z roku 1990 Brutální Nikita, máte pravdu. Postavy „poklízeče zabitých“ se zhostil skvělý herec Jean Reno pod vedením francouzského režizéra Luc Bessona. Nemluvný a bez mimiky, s vzezřením slepce s tmavými brýlemi a pletenou čapkou, dodává filmu na hororové záhadnosti. Jeho precizní práce evidentně zaujala a v různých obměnách se tato postava objevila i v dalších filmech. Zajímavostí je, že zaujala i spoustu diváků, kteří po této postavě přiléhavě nazývají firmy i produkty. Nakonec proč ne. Ta strojová přesnost bez emocí, bezchybnost, trochu mystická záhadnost, se sama nabízí. Takže nikoho nepřekvapí, když vás seznámím s produktem robotiky a hlavní postavou je VIKTOR ČISTIČ.









Část portfolia divize Amtech robotics, Amtech spol. s r.o.

Spojení „funkce“ či technických daností, „zručnosti“ robota s křestním jménem je skvělý marketingový tah. Co si představíte pod nějakou skupinou písmen a číslic nebo anglickým vyjádřením. Ani jedno vám pravděpodobně neulpí v paměti. BOHDAN PODAVAČ nebo ČESTMÍR PALETOVAČ je srozumitelné a zapamatovatelné a zároveň nepostrádá jistou nadsázku. Stejně jako třeba Májový ležák od Bohumila Hrabala. Tito protagonisté jsou součástí širšího portfolia společnosti Amtech a její divize Amtech robotics. V současnosti, kdy světem probíhá vlna pandemie COVID 19, a koronavirus zatím neodbytně alarmuje celosvětové zdravotnictví, vědeckou obec, ale i každého z nás, se téma robotiky stává ještě žádanějším. Nejenom, že robotická „síla“ zastane lidskou činnost se všemi atributy, které zde ještě zazní, ale hlavně ochrání naše zdraví. Položme si otázky typu: „Kde všude může robotický komponent posunout něco někam, bez nároku na čistotu prostředí, kde robot zdezinfikuje prostředí bez přítomnosti lidského faktoru, kde dokáže robot zastat člověka, protože je to ze zdravotního či bezpečnostního hlediska nezbytné?“ Čelit bezpečnostním a zdravotním rizikům je neodmyslitelným atributem od prvopočátku. Nicméně doba díky současné pandemii a překotnosti opatření, posunuje tyto vlastnosti robotiky rázem do popředí. To už není o robotickém rameni při práci s chemikáliemi, jedy nebo radioaktivními prvky někde na úzce specializovaných pracovištích. Kupříkladu dezinfekce všech nemocničních prostor či potravinářských provozů pomocí robotické platformy je nyní zcela reálná možnost. Úzká specializace a výjimečnost zde rázem berou za své. To není jenom o automatizaci, která přichází s dobou. V prosinci 2019 ještě nikdo netušil co na nás další rok přichystal a jak se vše v krátkém čase změní.

Portfolio nabízených řešení aneb Viktor Čistič v akci

Začneme tím, co mi přijde pro dnešní dobu signifikantní. Čistota prostředí v kontextu současné pandemie.

• Čistič Viktor

Autonomní robot s germicidní UV-C lampou

Použitá UV-C lampa je germicidní svítidlo využívající záření z části ultrafialového spektra krátké vlnové délky 253,7 nm známého pod zkratkou UV-C. Používá se jak k dezinfekci vzduchu, tak i k dezinfekci povrchu. UV-C záření likviduje téměř veškeré viry, bakterie, plísně a další patogeny. Při použití UV-C záření nesmí být v prostoru žádné osoby, zvířata ani rostliny.

Kombinace vlastností autonomního robota a germicidní UV-C lampy je ideálním řešením pro automatickou dezinfekci, sterilizaci prostor a likvidaci kapénkových infekcí. Jednoduše naskenujete trasu a naplánujete ji robotu – sám potom provede dezinfekci určených prostor.









Autonomní robot s germicidní UV-C lampou Autonomní robot s germicidní UV-C lampou

Toto řešení je ideálním řešením pro automatickou a automatizovanou dezinfekci jakýchkoliv prostor, bez přítomnosti člověka. Lze využít prakticky všude. Sterilizace je nezbytná u ordinací, operačních sálů, laboratoří, kancelářského zázemí, komunikací, výtahů, sociálních zařízení, čekáren, lůžkových oddělení, šaten, kuchyní. Dezinfekce ploch u pracovních povrchů a výrobních linek, komunikací, výtahů, šaten, kuchyní, jídelen, společných i skladových prostor v průmyslových provozech. V zemědělství bude třeba dezinfikovat a sterilizovat skladové prostory, sila, sýpky. Takto můžeme vyjmenovávat jednotlivé lidské činnosti a všude nalezneme využití tohoto robota namísto tolik „zranitelného“ lidského faktoru. Ten seznam uplatnění bude dlouhý. Možná se dobereme dříve výsledku, pokud to hledání obrátíme a řekneme kde není potřeba.

• Podavač Bohdan

Nabírání a zakládání sypaných součástek

Kolaborativní robot Universal Robots v kombinaci s flexibilním vibračním podavačem Asycube a kamerou lze použít pro nabírání a zakládání sypaných součástek jakýchkoliv tvarů velikosti od 0,1 mm do 150 mm (např. jehel, pinů, šroubků). Asycube je patentovaná unikátní 3-osá vibrační technologie od švýcarské firmy Asyril SA zajišťující maximální rychlost, přesnost a flexibilitu.

Podavač Bohdan je využitelný všude tam, kde nelze nasadit standardní podavače. Kupříkladu při výrobě elektrotechniky, spojovacího materiálu, plastových dílů, při předpřípravě výrobních dílů, k balení a ukládání součástek a dílů do vlastních obalů.









Kolaborativní robot Universal Robots v kombinaci s flexibilním vibračním podavačem Asycube a kamerou Kolaborativní robot Universal Robots v kombinaci s flexibilním vibračním podavačem Asycube a kamerou

Výhodou je snadná manipulace se složitými tvary součástek, přesnost, vysoká flexibilita a rychlost. Odstraňuje monotónní práci a plně automatizované pracoviště má rychlou finanční návratnost. Jedním systémem lze podávat více typů dílů.

• Zakladač Jirka

Přesné robotické osazování součástek

Flexibilní sestava robota Universal Robots s uchopovačem a dopravníkem NUTEK. Sestava je určena pro přesné podávání a zakládání součástek do desek plošných spojů (DPS) a další aplikace pick & place, s jednoduchým nastavením robota při změně dílů. Kontrola přesnosti osazení kamerovým systémem a zabudovaným silově/momentovým senzorem. Přesné a rychlé zakládání dílů s opakovatelnou přesností ±0,03 mm.

Lze požít k osazování konektorů, pinů, tlačítek a nestandardních součástek do DPS před selektivním, vlnovým pájením nebo u osazovacích automatů pro SMD. Je nenahraditelný při zakládání dílů do výrobku na dopravníku a odebírání komponent z vibračních zásobníků a zakládání do DPS.









Robot Universal Robots s uchopovačem a dopravníkem NUTEK Robot Universal Robots s uchopovačem a dopravníkem NUTEK

S jeho pomocí dosáhnete výrazného zvýšení kvality a efektivity výroby. Doménou je rychlá návratnost investic a snadná instalace bez nutnosti odstávky výroby a přítomnosti programátora, včetně snadného přenastavení při změně dílů. V případě mobilní verze lze využít robota na více stanovištích.

• Zakladač Alex

Robotické testování desek plošných spojů

Jednoduchá sestava zakladače je složena z robotického ramena Universal Robots a dvojitého uchopovače. Sestava slouží pro robotické zakládání desek plošných spojů (DPS) do fixtur ICT nebo funkčních testerů. Součástí řešení je zajištění komunikace mezi robotem, ICT testerem, popřípadě dalšími komponenty výrobní linky.

Využití najde především v elektrotechnice, elektronice a automotive. Všude tam, kde vzniká potřeba manipulace s deskami plošných spojů do fixtur ICT, programátorů a funkčních testerů. Plně automatizované testovací pracoviště, které díky robotu zvládá operace se dvěma deskami plošných spojů (DPS) najednou.









Robotické rameno Universal Robots s uchopovačem pro zakládání DPS do funkčních testerů Robotické rameno Universal Robots s uchopovačem pro zakládání DPS do funkčních testerů

Dosáhnete tak zvýšení testovací kapacity a kvality. Samozřejmostí je krátká dodací lhůta a jednoduchá instalace. Jedna sestava dokáže obsluhovat několik pracovišť. „Uživatelsky přítulné“ je snadné naprogramování. Alex má minimální nároky na manipulační prostor a odstranění monotónní práce. Minimalizuje poškození DPS při manipulaci. Z portfolia firmy Amtech lze dodat zásobníky, dopravníky, liftery a další zařízení včetně kompletní integrace.

• Paletovač Čestmír

Flexibilní robotické pracoviště

Maximální nosnost Čestmíra je 16 kg s manipulačním dosahem v poloměru až 1 300 mm (obsluha dvou EUR palet). Lze kombinovat robota Universal Robots s vakuovým nebo mechanickým uchopovačem pro snadné odebírání a vkládání dílů do krabic a přepravek v jedné nebo více vrstvách. Vše pomocí jednoduchého nastavení paletizace boxů přes dotykový ovládací panel díky předem nastavené programové šabloně robota.









Robot Universal Robots s vakuovým nebo mechanickým uchopovačem Robot Universal Robots s vakuovým nebo mechanickým uchopovačem

Široké využití ve všech odvětvích průmyslu nebo logistice. Je řešením pro paletizaci na konci výrobní linky, odebírání z definované polohy, pásu, palety a založení na pás, robotické zakládání krabic nebo boxů do definovaného rastru na paletě zakládání výrobků či dílů nepravidelných tvarů.

Jednoduché nastavení paletizace, nepotřebujete programátora robotů. Dosah robota obslouží dvě EUR palety. Doménou je rychlá návratnost investic, jednoduchá instalace, maximální bezpečnost obsluhy, snížení fyzické náročnosti pracovní operace a pracovní režim 24/7. Vyžaduje minimální manipulační prostor.

• Zásobovač James

Logistika s umělou inteligencí

Základem řešení je robot MiR100/200/250 dánské společnosti Mobile Industrial Robots A/S v závislosti na požadovaném zatížení. Na robotu je nástavba ve formě gravitačního dopravníku sestaveného z profilových konstrukčních prvků.

Umožňuje automatické zásobování výrobní linky materiálem spojené se svozem hotových produktů do skladu. Robot autonomně vyzvedne KLT boxy s materiálem ve skladě a ty dopraví na výrobní linku. Při vykládce materiálu současně vyzvedne plné KLT boxy s hotovou výrobou a tu následně zaveze do skladu.

Využijete ho všude tam, kde jsou vyžadovány logistické operace spojené s přesunem KLT boxů nebo jiných definovaných přepravních jednotek.









Robot MiR100/200/250 s nástavbou ve formě gravitačního dopravníku Robot MiR100/200/250 s nástavbou ve formě gravitačního dopravníku

Kompletní automatizace procesu zásobování linky a svozu výroby do skladu vede k optimalizaci interních logistických procesů a přesouvá práci s nízkou přidanou hodnotou z člověka na robota. Proces se optimalizuje (robot jede jen, když je potřeba) a automatizuje (není nutný vstup operátora).

• Zakladač Honza

Robotická obsluha CNC

Obsluha CNC Honzou spočívá v zakládání a odebírá dílů při práci s CNC stroji. Maximální nosnost je až 16 kg, dosah až 1 300 mm. Příjemné uživatelské rozhraní, možnost dálkového spouštění a ovládání a kolaborativní mód.

Řešením je kolaborativní robot Universal Robots s uchopovačem pro zakládání součástek do CNC. Součástí koncového prvku je i tryska na čištění svěráku před založením dalšího dílu. Přesné a rychlé zakládání dílů probíhá s opakovatelnou přesností ±0,05 mm. Máte možnost nastavení komunikace s CNC. Robot má automatickou kalibraci.









Kolaborativní robot Universal Robots s uchopovačem pro zakládání součástek do CNC Kolaborativní robot Universal Robots s uchopovačem pro zakládání součástek do CNC

Lze využít při kovoobrábění, dřevoobrábění, frézování a úpravě plastových dílů, při obsluze a zakládání do CNC a jiných výrobních strojů a zařízení. Nabízí se i možnost kontroly kvality obráběných dílů s využitím kamery nebo silově/momentového senzoru. Je možné i využití na více pracovních pozicích díky automatickému systému kalibrace sestavy. Umožňuje kontrolu kvality vyrobených dílů a jejich přesné a rychlé zakládání. Nasazení Honzy je v režimu 24/7, bez zbytečných prostojů. Snadná obsluha, jednoduché nastavení bez programátora robotů umožňuje vyšší produktivitu a rychlou návratnost investic.

• Svářeč Tonda

Přesné robotické sváření MIG/MAG

Umožňuje přesné sváření MIG/MAG pro průmysl 4.0. Sestava obsahuje robotické rameno Universal Robots, svářecí zdroj Fronius, robustní dálkový ovladač a svařovací stůl Siegmund pro 2 pracoviště. Součástí řešení je rychlé intuitivní nastavení pomocí unikátního ovládání na zápěstí robota. Specializovaný software FABA optimalizuje pohyb robota specifický pro svařování a snižuje čas programování. Jeho pracovní dosah je v poloměru 1 740 mm. Nepřetržitá komunikace mezi řídicí jednotkou robota a svařovacím zdrojem zajišťuje bezpečnost celé sestavy. Dálkový ovladač umožňuje snadné ovládání dvou pracovišť.

Využívá se všude tam kde je potřeba sváření MIG/MAG. Pracovní stůl se dvěma pracovními pozicemi umožňuje svářet nepřetržitě. Dokáže svařovat kovy, nerez i hliník, jak v sériové, tak i zakázkové výrobě.







Robotické rameno Universal Robots, svářecí zdroj Fronius Robotické rameno Universal Robots, svářecí zdroj Fronius

Efektivní je využití i při malých sériích díky rychlému nastavení programu se 100 % dodržením výrobních parametrů. Ergonomicky propracovaný systém má intuitivní ovládání bez znalosti programování robota. Během 90 sekund bez sundání rukavic jste schopni nastavit a spustit proces sváření. Svářeč Tonda je flexibilním řešením pro dynamickou výrobu s navýšením svářecí kapacity v řádu desítek procent.

To vše, o čem zde byla řeč je pochopitelně jenom zlomek toho, co má divize společnosti Amtech robotics „pod palcem“. V jejím portfoliu najdete také brousicí a lešticí sady Robotiq (Sanding Kit, Surface Finishing Kit), mechanické i vakuové uchopovače Robotiq, OnRobot, Weiss Robotics, vibrační podavače AsyCube, kamerové systémy Pickit, simulační SW RoboDK, příslušenství k mobilním robotům MiR od firmy ROEQ, Easy Robotics a další. Samozřejmostí jsou i projekty a pomoc s plnou automatizací výrobních procesů a zajištění záručního i pozáručního servisu na veškerá nabízená zařízení.

V uvedeném výběru 8 možných aplikací najdete pomocníky nejenom do elektrotechnického průmyslu, ale i do řady jiných odvětví, zemědělství, skladového zázemí, zdravotnictví, farmacie.

V podobě Viktora Čističe zde má premiéru zcela nové využití, které vzniklo tak trochu nechtěně, jako „záskok za lidský faktor“ v bojových podmínkách probíhající pandemie. Využití je nedozírné a zatím nedoceněné. Nicméně v době, kdy každý měl snahu pomoci zdolávat extrémně se šířící pandemii dle svých možností, nabídla i společnost Amtech pomoc těžce zkoušenému zdravotnictví se svými laboratořemi, v podobě pronájmu několika robotických sestav.

